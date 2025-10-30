新登場！【GetPairr Vista 2.0 アップグレード版】Android15搭載・Gemini対応ポータブルディスプレイオーディオ 11インチアンドロイドナビ 発売記念30％オフセール開催！

■ 発売記念セール情報

■ 製品概要

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCB9B58

「GetPairr Vista 2.0」は、スマートフォンがなくても単体で動画視聴・ナビ操作が可能なAndroid搭載ポータブルディスプレイオーディオです。Android 15システムと5コアCPU、3GB RAM＋64GB ROMを搭載し、アプリの起動・操作・画面切替すべてが従来モデルより格段にスムーズ。ワイヤレスCarPlay／Android Autoにも対応し、ケーブル接続のわずらわしさから解放された快適な車内時間を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OJxg6uIuWj0 ]

■ 主な特長

１. 旧モデルから大幅進化 ― 操作性・安定性・表示性能を一新

従来モデル「GetPairr Vista」では制限のあったアプリ拡張性を完全に改善。新型「Vista 2.0」はAndroid 15＋5コアCPUによる処理性能向上により、動画アプリや地図アプリを同時に開いてもストレスなく快適に動作します。起動速度は約1.5倍、マルチタスク性能も飛躍的に向上。まさに「さくさく動く」を体感できる新世代ディスプレイです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165291/table/23_1_a09180a847d9679cb9c04400f85660fe.jpg?v=202510300958 ]

２. Google Play対応＆Gemini音声アシスタント搭載

本体にGoogle Playストアを内蔵しており、YouTube／Netflix／Spotify／Google Mapsなどお好きなアプリを自由にインストール可能。さらにGemini AI音声アシスタントも搭載し、「近くのガソリンスタンド」「○○までのルートを案内して」など、自然な音声操作でナビや音楽再生をスマートにコントロールできます。まるで車内にAI秘書がいるような次世代体験を実現しました。

３. 内蔵GPS搭載 ― スマホ不要で単体ナビとして利用可能

本体にGPSモジュールを内蔵しており、スマートフォンに依存せずナビ機能を使用可能。Wi-Fi接続でGoogle Playから地図アプリ（Google Mapsなど）をダウンロードすれば、スマホを持たずに目的地案内・ルート検索を行えます。アウトドアや社用車など、スマホを接続しづらい環境でも安心です。

４. PIP（画面分割）対応 ― 地図と動画を同時操作

PIP（Picture in Picture）機能で、地図と動画アプリを同時表示可能。走行中に地図でルートを確認しながら、助手席ではYouTubeなどを視聴できます。エンタメと実用性を両立し、ドライブ時間をより快適にします。

５. ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応

スマートフォンをBluetoothでペアリングするだけで、有線接続なしでCarPlay／Android Autoをワイヤレス化。ケーブル配線の煩わしさを解消し、車内空間をすっきりと整理。エンジンをかけるたび自動接続されるため、毎日のドライブがよりスムーズになります。

６. デュアルBluetooth設計で車載スピーカー出力対応

本製品は、スマートフォン↔本体（CarPlay／Android Auto用Bluetooth）に加え、**車載機↔本体間でもBluetooth接続が可能な「デュアルBluetooth設計」**を採用。

これにより、CarPlay／Android Auto利用中でも、車載スピーカーからクリアで迫力のある音声を再生できます。エンジン始動後は自動で再接続され、音楽再生、ナビ音声、動画音声、さらにハンズフリー通話までを一台で完結。配線なし・操作なしで、車内サウンドをシームレスに統合します。

■ GetPairrについて

「GetPairr」は、“Get Paired＝つながること”をコンセプトに、車とスマートフォンをより自由に、よりスマートにつなぐ製品を展開するカーエレクトロニクスブランドです。

ワイヤレスCarPlayアダプターやAI Boxなど、車内エンタメ・ナビゲーション領域で高い信頼と実績を誇ります。日本国内技適マーク取得済み製品を多数展開し、安全で快適なドライブ体験をサポートしています。

