世界が認めた蘭のプロが贈る、地域とつながる秋のイベント。蘭のフラワーアレンジメント・三味線餅つき・徳島県の地元グルメなどが楽しめる「あんみつ館 感謝祭 2025」開催決定！

株式会社 河野メリクロン「あんみつ館 感謝祭 2025」

株式会社 河野メリクロン（本社：徳島県美馬市、代表取締役社長：河野圭佑）は、2025年11月22日（土）、当社が運営する観光施設「あんみつ館」にて、初開催の地域イベント「あんみつ館 感謝祭 2025」を開催いたします。

花にふれて、地域にふれる。「あんみつ館 感謝祭 2025」

「あんみつ館 感謝祭」は、日ごろのご愛顧への感謝を込めて、地元・美馬市の皆さまを中心に、県内外から多くのお客様にご来場いただき、花と笑顔があふれる1日をお届けするイベントです。

河野メリクロンが手がける蘭の魅力を伝える複合施設「あんみつ館」を舞台に、蘭の魅力を身近に感じていただけるワークショップ・地域の飲食店出店・ステージイベントなど、世代を超えて楽しめる企画をたくさんご用意してお待ちしています。

【開催概要】

日時：2025年11月22日（土） 9:00～16:00

会場：あんみつ館（徳島県美馬市脇町北庄551-2）周辺エリア

入場料：無料 ※雨天決行・荒天中止

主なイベント内容

・蘭のワークショップや無料相談会

季節のシンビジウムを使って、自分でかわいいアレンジが作れる「アレンジメント教室」を4回にわ たって実施します。開催時間は10:30～11:00、12:00～12:30、13:00～13:30、14:30～15:00 で す。場所はお蘭見広場を予定しています。料金は1回1,100円です。

また、シンビジウムの切り花やビオラ苗の特価販売を行い、シンビジウムの専門家による無料相談会も開催します。育て方や管理方法など、どなたでもお気軽にご相談いただけます。

グレートフラワー・マリーローランサンハウス内のシンビジウム（最盛期）

・三味線餅つき

美馬市無形文化財である三味線餅つきも実施します。三味線や太鼓、歌に合わせて餅をつく、迫力ある伝統行事です。皆さまが一体となって楽しめる、地域ならではの人気イベントです。先着500名には、紅白餅を配布いたします。

・ステージパフォーマンスやアクティビティ

ほかにも、阿波高校ダンス部によるステージパフォーマンス、ビンゴゲーム、子ども向けスーパーボールすくい（1回200円）など、家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさんです。

・FOOD & GOODSブース出店

地元人気店が約18店舗出店予定です。コーヒー・焼き菓子・ジェラート・たこ焼き・炭火焼き焼き鳥・海鮮焼きそば・さぬきの天ぷらなど、多様なフードを楽しんでいただけます。また、手作り雑貨や古着などのグッズなど、多彩なラインナップが並びます。

美馬市指定無形文化財「三味線もちつき」地元人気店が約18店舗出店予定

世界に誇るシンビジウムの魅力を、徳島から発信する「あんみつ館」

「あんみつ館」は、河野メリクロンが1991年に開館したシンビジウムを中心とした洋ランの展示・直売施設です。館内では、一年を通して洋ランが咲き誇る空間を提供し、訪れる人々に癒しと感動を感じられる空間づくりを目指しています。シンビジウムのシーズンオフには胡蝶蘭などが並びます。

また、花とアートの複合施設として、美術品と蘭のコラボレーションを楽しめる「蘭夢美術館」もございます。イベント当日（11/22）は、「清水信也油絵展」（11/15～11/22）の最終日にあたり、来館者の皆さまに花の美しさとアートを通じた特別な癒しを提供いたします。

こうした活動を通じて、地元・徳島の観光振興や地域の賑わい創出に寄与できるよう、来館者の皆さまに花の美しさと癒しを提供し続けています。

＜公式インスタグラム＞ ＜公式LINE＞

■河野メリクロンについて

株式会社 河野メリクロンは、1977年の創業以来、「ヒトも花も美しく」を信条に、シンビジウム（洋ランの一種）の育種・品種改良を基盤として、育毛剤や美容・健康関連製品の商品開発、花の展示・鑑賞やグッズの購入ができる観光施設運営などを手掛けています。シンビジウムの育種・品種改良事業においては、これまでに累計600品種以上を開発。園芸王国オランダで10年に1度開催される世界最大の園芸博覧会「フロリアード」では、2002年・2012年の2度にわたり金賞を受賞しています。

蘭の研究で培った技術を活かし、薬用育毛剤「蘭夢（らんむ）」シリーズやスキンケア製品、蘭入り赤ワイン「らんの精」など、美と健康をテーマとした商品開発も進めています。また、SDGsの達成に向けて、環境に配慮した温室管理・地域との協働によるイベント開催・雇用創出など、持続可能な地域社会づくりにも積極的に取り組んでいます。



【会社概要】

社名：株式会社 河野メリクロン

本社所在地：徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

代表取締役：河野 圭佑

創業：1977年

事業内容：シンビジウム育種・生産・販売、育毛剤・化粧品・健康食品製造販売、観光施設運営

URL：https://www.kawano-mericlone.com/



【報道関係の方からのお問い合わせ先】

広報担当者：広報戦略室 新開、あんみつ館：山下館長

電話番号：0883-52-2189(代表)

メールアドレス：info@mericlone.jp