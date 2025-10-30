解像とボケ、その両立を手の中に。 ―フルサイズ対応 AF大口径レンズ「AstrHori AF 85mm F1.8 II」新発売のお知らせ
2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はAstrHori（アストロリ）の交換レンズ「AstrHori AF 85mm F1.8 II」を2025年10月30日(木)に発売いたします。
メーカー希望小売価格：\59,000(税込)
対応マウント：ソニーE、ニコンZ、ライカL
「解像とボケ、その両立を手の中に。」
製品概要
「AstrHori AF 85mm F1.8 II」は、AF対応でポートレート撮影に理想的な焦点距離と開放F1.8の明るさを備えた中望遠単焦点レンズです。EDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を含む7群10枚構成により、開放から画面中心部から周辺部まで高いシャープネスとコントラストを維持。色収差やフレアを効果的に抑え、自然でクリアな描写を実現します。STM（ステッピングモーター）による静粛かつ正確なオートフォーカスは、静止画・動画を問わず高い追従性を発揮。瞳AFや顔検出にも対応し、ポートレートシーンで被写体の表情を的確に捉えます。鏡筒側にはAF/MF切り替え用の物理スイッチとFnカスタムボタンを搭載。カメラ側で設定した機能を即座に呼び出すことができ、撮影の自由度を高めます。
主な特長
・F1.8の大口径による美しいボケ味
明るい開放値がもたらす柔らかく自然なボケが被写体を際立たせ、ポートレート撮影やスナップで立体感のある表現が可能。
・EDレンズ＋高屈折率レンズによる高画質設計
7群10枚の光学構成が、周辺までクリアで高コントラストな描写を実現。逆光や明暗差の大きなシーンでも色にじみを抑制します。
・高品位な外観と扱いやすい重量バランス
メタル調の鏡筒は質感と剛性に優れながら、約441gの軽量設計。長時間の撮影でも取り回しやすく、携帯性にも優れています。
・快適で正確なAF動作
STM（ステッピングモーター）を採用し、高速かつ静音なフォーカス駆動を実現。瞳AFや顔検出にも対応し、撮りたい瞬間を逃しません。
・優れた操作性
鏡筒側にAF/MFスイッチとFnボタンを備え、状況に応じて素早く操作可能。クリックレスの無段階絞りリングにより、動画撮影時も音やブレを抑えて滑らかに調整できます。
仕様
・対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ
・カラー：ブラック
・焦点距離：85mm
・フォーカスモード：AF(オートフォーカス)
・絞り羽根：11枚
・レンズ構成：7群10枚（EDレンズ 2枚、高屈折レンズ2枚含む）
・絞り範囲：F1.8-F16
・最短撮影距離：0.8m
・フィルター径：62mm
・サイズ：約Φ72mm×91mm (マウント部除く)
・質量：約441g
・付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード、USBケーブル
・メーカー保証：2年間(自然故障が対象)
【AstrHori AF 85mm F1.8 II 販売ページ 】
[2ndfocusオンラインストア]
https://2ndfocus.com/products/astrhori-af-85mm-f18-mk2
[Amazon]
https://amzn.asia/d/86LFfpq
ソニーEマウント
ニコンZマウント
ライカLマウント
【作例】
【作例動画】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YXopyQ18jWM ]
E＆Iクリエイション株式会社について
E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています
取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、AKuser BE THE ULTIMATE、MR.DING、POLARなど
会社HP：https://www.eicre.co.jp/
2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com
SNS各種リンク:
X (旧Twitter): https://x.com/2nd_focus
Instagram: https://www.instagram.com/2ndfocus_eicreation/
Facebook: https://www.facebook.com/2ndfocus/