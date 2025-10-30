プレスリリース運用支援サービスの初月基本料金を5社限定で25%OFFになるキャンペーンを開始
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、ホワイトペーパー・プレスリリース・営業資料の作成、SEO記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、「プレスリリース運用支援サービス（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/ ）」の初月基本料金を5社限定で25％OFFになるキャンペーンを2025年10月30日に開始いたしました。
プレスリリース運用支援サービスは、LLMO（Large Language Model Optimization）対策とGoogleが提唱する「E-E-A-T」の強化によりSEO対策にもつながる、プレスリリース配信の企画から、オプションにはなりますが配信の代行までを支援するサービスです。
この度、キャンペーンとして、プレスリリース運用支援サービスをご依頼いただいた法人様5社限定で、通常20万円の初月基本料金を25％OFFでご提供いたしますので、この機会にぜひお申し込みください。
■キャンペーン期間
2025年10月30日～2025年11月5日
■キャンペーンの対象条件
お問い合わせフォームよりお申し込みいただき、「お問い合わせ内容」欄に「プレスリリース25％OFFキャンペーン応募」と記載の上、送信してください。
お問い合わせフォーム：https://hachinosu-seisaku.co.jp/contact/
【運営サービス】
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- 営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察
- 法人のリード獲得支援
- ホワイトペーパー / プレスリリース / 営業資料 の作成
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス # Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
