Suvoda、臨床試験参加者の物流上の課題を軽減する統合型患者アプリをリリース





ペンシルベニア州コンショホッケン, 2025年10月29日 /PRNewswire/ -- Suvoda（最近Greenphireと共通の所有権のもとで合併）は、ミッションクリティカルで時間的制約のある局面における臨床試験の複雑性に対処するソフトウェア・ソリューションを専門とするグローバルな臨床試験テクノロジー企業です。同社は本日、統合型患者向けモバイル・アプリのリリースを発表しました。Suvoda appこれは単一の直感的な体験であり、訪問スケジューリング、質問票、旅行情報、領収書提出、および償還追跡を一箇所に集約することで、臨床試験参加者の事務負担を軽減します。

新しい患者向けアプリは、4つのコア製品機能を1つの消費者向けインターフェイスに統合し、参加者が以下のことを行えるようにします：

・質問票と日誌を記入する

・リアルタイムのカレンダー空き状況で来院のスケジュール設定と再調整を行う

・旅行の詳細と旅程を確認する（2026年初頭提供予定）

・領収書を提出し、払い戻し状況を追跡する

・治験の進行を順調に保つための自動リマインダーを受け取る

「Suvodaアプリは、現在市場にある他の参加型アプリとはまったく異なり、患者が必要とする支援ツールを独自に組み合わせたものを提供します。患者の離脱があらゆる臨床試験における重大なリスクであることを踏まえ、参加者を支援し、治験への継続的な参加を促すために、我々の業界はあらゆる手段を講じる必要があります」と、SuvodaのCEOであるJagath Wanninayake氏は述べています。

Center for Information and Study on Clinical Research Participation（CISCRP）が実施した臨床試験参加者対象のグローバル調査（2025 CISCRP Perceptions and Insights Study）によると、回答者の63％がデータ収集用スマートフォン・アプリを「非常に役立つサービス」と評価しました。

Suvodaの製品管理ディレクターであるElizabeth Morris氏は、これらの調査結果に同意しています。「患者からは一貫して、臨床試験への参加において最も大きな負担の1つがロジスティクスであるとの声が寄せられています。人々がメール、電話、複数のシステムを行き来しなければならない場合、時間とストレスが増大します。患者様のためにあらゆる情報を一元化することで、その摩擦を減らし、重要な手続きを一箇所で完了できる環境が実現します。」

患者向けには、アプリはシンプルで安全なサインイン機能と、割り当てられたタスクを表示するダッシュボードを提供します。臨床試験実施施設は、患者に対し、今後の来院予定、服薬、または質問票の記入を促す自動通知を作成できるようになります。治験チームは同一の統合環境で償還金の審査と承認を行い、施設と参加者の情報を常に同期させることができます。これらのイノベーションにより、本アプリは臨床試験実施施設チームの業務を容易にし、治験プロトコルの遵守を支援します。

今年初めにSuvodaとGreenphireの合併が完了したことを受け、合併後の組織はIRT、eCOA、eConsentを支払い、出張、予算管理機能と統合しました。これら全てをSuvoda Platform上で提供することにより、臨床試験における患者の全行程を支援する包括的かつ完全に統合されたツールセットを構築しました。患者向けアプリはその統合された体験の一例であり、既に利用可能です。

2026年初頭には追加機能強化を予定しており、患者向けアプリへのGreenphire Travel機能の追加や、施設とスポンサー向けの統一されたSuvoda Platformログインが含まれます。

Suvodaについて

Suvodaはグローバルな臨床試験テクノロジー企業であり、リアルタイム体験プラットフォームを通じて、スポンサーやCROが確信を持って意思決定を行い、試験施設や患者が落ち着いて制御された行動を取れるように支援します。Suvodaは相互接続された、行動主導型のソフトウェア・ソリューションと業界をリードするサービス/サポートを提供します。これにより、最も時間的制約が厳しく、ミッションクリティカルな局面においても、人生を変える研究を進展させることができます。フィラデルフィア郊外に本社を置くSuvodaは、オレゴン州ポートランド、スペインのバルセロナ、ルーマニアのブカレストとヤシ、日本の東京にも事務所を構えています。同社は、技術業界平均を常に上回る水準で顧客満足度スコアを維持しています。この実績が評価され、臨床試験スポンサーやCROから選ばれ、95か国以上で2000件を超える臨床試験を支援しています。Suvodaは最近、臨床試験の財務管理および患者支援ツールの主要プロバイダーであるGreenphireと合併しました。詳細については、suvoda.comをご覧ください。LinkedInでSuvodaをフォローしてください。

問い合わせ先：

Robin Abadía

外部コミュニケーション部長

marketing@suvoda.com

