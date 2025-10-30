こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京工芸大学芸術学部デザイン学科の八十島一菜さんが「JAGDA国際学生ポスターアワード2025」で金賞を受賞
東京工芸大学（学長：吉野弘章）芸術学部（所在地：東京都中野区）デザイン学科3年・八十島一菜さんの作品「赤い光」が、日本グラフィックデザイン協会（JAGDA）が主催する「JAGDA国際学生ポスターアワード2025」で金賞を受賞した。 同作は、身近にある安全のために機能している赤い光をモチーフにした作品。今後、11月下旬に国立新美術館（東京都港区）で開催される「JAGDA国際学生ポスターアワード2025」展で展示されるほか、同協会が発行する『Graphic Design in Japan 2026』にも掲載される予定。
東京工芸大学芸術学部デザイン学科3年八十島一菜さんの作品「赤い光」が、日本グラフィックデザイン協会（JAGDA）が主催する「JAGDA国際学生ポスターアワード2025」で、金賞を受賞した。八十島さんの作品「赤い光」は、車のブレーキランプ、火災報知器のランプ、交通整備の誘導棒などの街中で見かける赤い光が、安全のために機能していることを表現した作品。
金賞を受賞した八十島さんは、「今回このような賞をいただけたことに、驚きと喜びを感じています。赤い光は暗闇のなかで光り、緊急時周りがよく見えない我々に、安心感をもたらしてくれます。その存在感をモザイクの中の光として描くことで、SAFEを表現しました」と話す。
今後、八十島さんの作品は、2025年11月下旬に六本木の国立新美術館で開催される「JAGDA国際学生ポスターアワード2025」展で展示される。また、日本グラフィックデザイン協会が発行する、優れたグラフィックデザイン作品を収録した年鑑『Graphic Design in Japan 2026』にも掲載される予定。
なお、同大からは八十島さんのほかに、芸術学部デザイン学科3年佐藤桃萌さんの作品「虫」がマカオデザイナー協会賞、芸術学部デザイン学科2年松本紗良さんの作品「安全な国。日本。」が東京デザインプレックス研究所賞を受賞している。
■「JAGDA国際学生ポスターアワード」
アジア最大級のデザイン団体である日本グラフィックデザイン協会が主催し、国内外の優れた若い才能の発見と顕彰、およびグラフィックデザインの新たな発展と進化を目的に、毎年開催されている。
イメージとテキストの融合による自由な表現のポスターには人の心を動かす瞬発力があり、国や地域を超えたビジュアルコミュニケーションを可能にし、ポスターによって互いを理解し、国際的な課題を共有することが期待されている。
国内で最大規模の国際的な学生ポスター・グラフィックデザインコンペティションとして評価されており、近年の出品数は3,000点を超えている。入賞作品は年鑑に掲載されるなど、世に作品が出る機会もあり、将来クリエイターを目指す学生の登竜門となっている。
今年の審査員は、永井一史氏、ひびのこづえ氏、菊地敦己氏、タイガー・パン氏、ジョン・ワーウィッカー氏をはじめ、グラフィックデザインやアート分野で活躍する13名が務めている。作品の出品は、高校生から大学院生まで、年齢・学年・国籍を問わず行うことができる。作品は毎年設定されるテーマに沿って制作され、2025年のテーマは「Safe」であった。
【URL】 https://jagda-gakusei.jp/
■公益社団法人日本グラフィックデザイン協会（JAGDA）
1978年に設立され（初代会長：亀倉雄策）、現在、国内外に会員3,000名を擁するアジア最大級のデザイン団体（会長：永井一史、副会長：左合ひとみ、服部一成）。年鑑『Graphic Design in Japan』の発行、展覧会やセミナー、地域振興や公共デザイン、デザインの権利保護などの公益事業を全国的に展開するとともに、都道府県や地域ごとの活動も活発に行っている。
【URL】 https://www.jagda.or.jp/
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創設された「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/