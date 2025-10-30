【先着10社限定】「HELP YOU」10周年記念ありがとうキャンペーンを実施！
オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約600人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。
2025年にHELP YOUはサービス開始から10周年を迎え、これまでに900社を超える企業を支援してまいりました。
経理、営業事務、マーケティング、採用、秘書業務など、幅広い領域で実績を積み重ね、現場で培った知見とノウハウをもとに、サービスの品質を磨き続けています。
10周年の節目に、より多くの企業さまにその価値を実感いただくため、「10周年記念ありがとうキャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、先着10社限定で、通常月額10万円（30時間分）を初月無料でご利用いただけます。
新たにHELP YOUの導入を検討されている企業の皆さまに、HELP YOUの価値を実感いただける特別なキャンペーンです。
◆詳細はこちら：https://help-you.me/pricing/
「10周年記念ありがとうキャンペーン」概要
ご契約いただくと、初月のご利用料金が無料になる特別なキャンペーン。2025年12月末までの期間限定、先着10社限定です。この機会にぜひお試しください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/59127/table/751_1_0a1fa2fd2510ff9b9784949a4473768b.jpg?v=202510300958 ]
キャンペーン詳細：https://help-you.me/pricing/
オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」について
「HELP YOU」は、企業の業務をオンラインでサポートするアウトソーシングサービスです。さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントがあなたの仕事をサポートし、バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。
メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。
2025年現在、導入企業は累計900社を突破。リモートワークのノウハウと柔軟なチーム運営で、多くの企業の成長を支えてきました。
▼HELP YOUが選ばれる3つの理由
- 採用・選考の手間ゼロ！世界35カ国、全国各地にいる600人のスタッフ中からお客さまにあった最適なアシスタントが最短3日で見つかります。
- 退職による引継ぎの手間ゼロ！業務マニュアルを作成するので、特定の人に頼らず、誰でも業務遂行できる仕組みを構築します。
- 一人でできる範囲の限界ゼロ！平均5人のチームで業務を遂行するので、スキルを組み合わせて広範囲の業務をサポートします。
▼こんな人におすすめ
- 1人で複数業務を担っている
- バックオフィス業務で手が取られている
- 事業を推進したいが、他業務で手が取られメイン業務が進められない
- 新規事業立ち上げに伴い、リソースを増やしたい
▼「HELP YOU」選べる3つのプラン
※本キャンペーンの対象は「チームプラン」「1名専属プラン」のみです
◆チームプラン
担当ディレクターが業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを選出し、チームでサポートいたします。さまざまなスキルの組み合わせが可能なため、幅広い業務に対応できます。
◆1名専属プラン
専属の1名のアシスタントが、業務内容を深く理解しながら、柔軟にサポートいたします。毎日同じスタッフが専任サポートするため、業務にばらつきなく、柔軟なサポートが可能です。
◆スポットプラン ※本キャンペーンの対象外
ご要望に応じた最適なチームを構築し、繁忙期・閑散期に合わせて柔軟にサポートいたします。短期集中で依頼したい方に最適です。
HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/
＜会社概要＞
会社名 ：株式会社ニット
代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫
本社所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号
設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始
事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。
URL ：https://knit-inc.com/
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社ニット
広報担当：小澤
電話番号：050-5212-5574