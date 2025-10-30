【おもてなしの格を上げる一本】ホテル・旅館向け竹歯ブラシ3種をリニューアル発売

アイグッズ株式会社

オリジナルグッズを制作するアイグッズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、ホテル・旅館向けエコアメニティを展開する『SUS amenity（サスアメニティ）』ブランドより、竹を使用した『SUS organic Tooth Brush（オーガニック 竹歯ブラシ Regular/Small）』『SUS organic Tooth Brush -Mini-（竹歯ブラシ ミニタイプ）』を、2025年10月下旬より順次リニューアル発売します。

・SUS organic Tooth Brush（オーガニック 竹歯ブラシ Regular）[IGBT01]

・SUS organic Tooth Brush（オーガニック 竹歯ブラシ Small）[IGBT02]

・SUS organic Tooth Brush -Mini-（竹歯ブラシ ミニタイプ）[IGSA41]

◼︎使いやすさと上質なデザインを両立。エコな竹歯ブラシ3種リニューアル

1.歯の隙間までしっかり磨ける『SUS organic Tooth Brush（オーガニック 竹歯ブラシ Regular/Small）』

これまでブラシに使用していたラウンド毛を、より毛先が細い「テーパード毛」へとリニューアル。毛先がしなやかにしなるため、これまで届きにくかった細部の汚れもやさしく落とせるようになりました。持ち手には従来同様に竹素材を使用し、機能性と環境への配慮を両立しています。Regularサイズ、Smallサイズどちらも同内容で変更しています。

上品なデザインに、磨きやすさをプラス2.持ち手を丸く設計。お子様でも持ちやすい『SUS organic Tooth Brush -Mini-（竹歯ブラシ ミニタイプ）』

ブラシ部分には、オーガニック 竹歯ブラシ同様、テーパード毛を採用。持ち手についても、丸みのある形状にリニューアルし、お子さまでも握りやすい仕様に仕上げました。また、毛穴数は32穴から29穴へ変更し、お子様のお口にもフィットするよう大きさを微調整しています。

さらにパッケージには、こども用アメニティとして展開している「SUS Corn Tooth Brush -for KIDS-（とうもろこし由来 歯ブラシ（こども用）[IGSA75]」「SUS Body Sponge-for KIDS-（ボディスポンジ（こども用））[IGSA43]」同様にクマのアイコンをあしらい、お子様が手に取りたくなるようなデザインを追求しました。

◼︎サステナブルなアメニティを宿泊体験の一部へ。SUS amenityのものづくりへの想い

お子様でも使いやすい形状にリニューアル

SUS amenityは、これまでホテル・旅館向けにエコ素材を活用した上質なアメニティや客室備品を展開してきました。素材そのものが持つ美しさや質感を活かしたデザインを追求し、細部までこだわるものづくりを通じて、施設のブランディングに貢献してきました。中でも歯ブラシは、お客様が滞在中に必ず手に取るアメニティのひとつ。見た目の印象や使い心地はお客様満足度に直結し、結果として施設全体の印象にも影響します。

今回のリニューアルでは、竹の魅力や上質なデザイン性はそのままに、お客様の声をもとに磨き心地やサイズ感といった使いやすさを再設計しました。毛穴数やパッケージデザインなど細部まで見直し、SUS amenityが大切にしてきた「エコ」「上質」に加え機能性をさらに高めています。

当社は今後も、環境にやさしい素材を活かした上質なアメニティを通じて、宿泊施設のブランド価値向上とサステナブルな取り組みの推進を支援してまいります。

【製品概要】

・SUS organic Tooth Brush（オーガニック 竹歯ブラシ Regular/Small）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32175/table/344_1_4f1d32332ece7410849c4d3419a6d52e.jpg?v=202510300958 ]

・SUS organic Tooth Brush -Mini-（竹歯ブラシ ミニタイプ）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32175/table/344_2_1a43e395f03e5db4c00ceadf8a07c08f.jpg?v=202510300958 ]【会社概要】

・社名：アイグッズ株式会社

・代表者：代表取締役 三木 章平

・設立：2016年1月20日

・資本金：3,000万円

・HP：www.i-goods.co.jp

・本社所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目２３－２３ 恵比寿スクエア1F 6F

・TEL：03-6447-7742

・事業内容：フルオーダーメイドのオリジナルグッズ、ノベルティのデザイン・製造・販売及び輸出入

【アイグッズとは】

フルオーダーオリジナルグッズの企画生産がコア事業。百貨店外商・アパレル・化粧品・コンサート業界の販売用雑貨、ノベルティや製品用資材を製造しています。さらには、高まるSDGs需要に対し、企業のサステナブルな取り組みを後押ししたいと考え、サステナブルなOEM・オリジナルグッズ制作事業、SDGsに関する情報発信を実施。主にホテル・旅館に向けたノベルティやアメニティをエコかつオリジナルで制作できるサービスや、企業の廃棄物を回収し、価値あるグッズへアップサイクルする『SUS CYCLE』サービスの提供を行っています。他にも、年々深刻化している人手不足の社会課題に対して、清掃・配膳などのサービスロボットを取り扱うブランド「ROBOTI（ロボティ）」を展開。このように、社会の要請を敏感に察知し、スピーディーに事業展開を行うことで斜陽化著しいものづくり業界にありながら、安定成長を実現しています。『アジア太平洋地域の急成長企業ランキング』では対象企業100万社中、2022年には総合39位、国内製造業では日本1位に、2023年には3年連続ランクインするなど、国内外で高い評価を受けています。