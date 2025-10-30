アイコンシューズ「VARA（ヴァラ）」の最新コレクションにフォーカスしたポップアップストアを伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店にて開催
フェラガモは、2025年11月5日（水）から11月11日（火）まで伊勢丹新宿店、11月14日（金）から11月25日（火）まで阪急うめだ本店にて、アイコンシューズである「VARA（ヴァラ）」にフォーカスしたポップアップストアを開催する。
1978年、フィアンマ・フェラガモの手によって誕生した「VARA」は、フェラガモのクラフツマンシップと女性らしさを象徴するアイコンとして、今なお世界中の女性たちに愛され続けている。
クラシックなローヒール、丸みを帯びたトゥ、グログランリボン、そして中央に輝くゴールドプレートー。これらのディテールは、時代を超えて受け継がれるフェラガモの美意識を体現している。
2026年プレスプリングコレクションでは、「VARA」はさらなる進化を遂げ、30mmから70mmまでの多彩なヒール高で展開。パンプス、スリングバック、サンダルなど、現代のライフスタイルに寄り添うバリエーションが揃う。
素材には、キッドスキン、パテントレザー、スエード、グログランなどを採用し、洗練されたシルエットと快適な履き心地を両立。クラシックでありながら、常に新しさを纏う「VARA」は、フェラガモの精神を宿した一足として、今季もその存在感を放つ。
本ポップアップストアの開催を記念し、「VARA」の最新コレクションから先行販売アイテムが登場し、この特別な機会を盛り上げる。
会場：新宿伊勢丹店 本館2階 婦人靴／プロモーション
会期：2025年11月5日（水）～11月11日（火）
TEL：03-3562-1111（大代表）
営業時間: 10:00am - 8:00pm *百貨店規則に準じる
会場：阪急うめだ本店4階シューズギャラリー シューズサロン
会期：2025年11月14日（金）～11月25日（火）
TEL：06-6361-1381（大代表）
営業時間: 10:00am - 8:00pm *百貨店規則に準じる
【問い合わせ先】
フェラガモ・ジャパン Tel: 0120-202-170
【ポップアップストア特設ページ】
伊勢丹新宿店ポップアップストア先行発売シューズ
メリージェーン(H3cm) 121,000円
サンダル(H5.5cm) 132,000円
サンダル(H5.5cm)各132,000円
サンダル(H5.5cm)各132,000円
阪急うめだ本店ポップアップストア先行発売シューズ
スリングバック(H5.5cm) 132,000円
スリングバック(H5.5cm) 132,000円