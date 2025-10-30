サブスク解禁＆初主催フェスを完走したWEST.が本誌最多となる6回目の表紙に登場。2025年も7人で走り続けた先に見えた、WEST.の音楽とは？

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、新しい時代に合った、新しい音楽の楽しみ方を提案する、新しい音楽雑誌「MG（エムジー）」を本日10月30日（木）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。また、11月6日（木）以降、電子版も各電子書店で順次配信開始予定です。「週刊TVガイド関東版2025年12月13日号増刊MG（NO.30）」（東京ニュース通信社刊）

第30号の表紙＆巻頭を飾るのは、先日待望の全曲サブスク解禁、そして初主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」を成功させたWEST.。自身のターニングポイントとなった楽曲や、成長させてくれた楽曲をソロインタビューで語る。座談会では、メンバーが選ぶ“推しユニット曲”を発表。リリース当時の裏話も含め、7人で楽しく振り返ってもらった。秋らしい、大人の落ち着きと余裕さ、そして茶目っ気さも詰まった12Pのグラビアとともにお楽しみいただきたい。

さらに、今号では「WEST.SPECIAL!!!!!!!」と題し、WEST.を大特集。 10月12日・13日に開催された「WESSION FESTIVAL 2025」のライブリポートを始め、フェス開催のきっかけとなった音楽番組「WOWOW×WEST.“WESSION”」全5回の振り返り、これまでリリースした全シングル・アルバム大年表と、計44Pの大ボリュームの内容となっている。大年表では、1人4曲ずつ計28曲を、本誌恒例のセルフライナーノーツでお届け。

WEST.神山智洋の連載 第30回は、心地よい音楽を奏でるバンドのsumika・片岡健太との対談を実施。初対面ながら、空気感が似ていて、取材中から笑顔が絶えなかった2人の対談に注目だ。

INIの尾崎匠海＆後藤威尊、Novel Core、STARGLOW、超特急のカイ＆リョウガ＆ユーキ＆タカシ＆シューヤ＆マサヒロといった豪華アーティストも続々登場。アーティストの持つ世界観に迫った、クリエイティブな撮り下ろしフォト＆ロングインタビューを堪能してほしい。堂本光一ソロライブ「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE」の大迫力リポートも。

超特急のタカシ＆シューヤの連載では、下北沢にあるレコードショップ「フラッシュ・ディスク・ランチ」でのロケを敢行。店主の椿正雄さんと熱い音楽トークを交わしながら、レコードの魅力、音楽に対するアプローチの仕方などについて聞いた。

巻末では、ニューアルバム「Su」をリリースする渋谷すばるが本誌初登場。盟友・横山裕をゲストボーカルに迎えたアルバムタイトル曲のエピソードのほか、横山との対バンを終えての思い、また、様々なことを経験してきた渋谷だからこそ感じる今の想いを、たくさん語ってもらった。

俳優・文化人・お笑い芸人など各ジャンルで活躍する“気になるあの人”の音楽との向き合い方を探る企画「いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング」では、若い世代を中心に人気を博している俳優・畑芽育が自身のフェイバリット・ソングを明かしてくれた。

また、MGが注目する若手アーティストをフィーチャーする新コーナー「Pick Up！」には、TikTokで楽曲が大バズり中のナナヲアカリが登場する。

ラインナップ

＜表紙＆巻頭グラビア＞

WEST.

全360曲＋ライブ53曲、サブスク解禁＆初主催フェス濃密リポート！

7人×11年で創り出した“世界”の集大成を今、語る

WEST.SPECIAL EDITION

「WESSION FESTIVAL 2025」ライブリポート

「WOWOW×WEST.“WESSION”」プレイバック

全シングル・アルバム大年表

［連載］WEST.神山智洋の音学 ～E7（#9）～

対談：sumika片岡健太

INI 尾崎匠海＆後藤威尊

Novel Core

STARGLOW

超特急 カイ＆リョウガ＆ユーキ＆タカシ＆シューヤ＆マサヒロ

渋谷すばる

＜ライブリポート＞

堂本光一

＜連載＞

超特急 タカシ＆シューヤ

＜いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング＞

畑芽育

＜Pick Up！＞

ナナヲアカリ

MGレビュー

【紙版 商品情報】

●発売日：2025年10月30日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます

●判型： B4変型（330×238）

●定価：1,400円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店・ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281703517/b/2778565/＞ほか）にてご購入いただけます。



【電子版 商品概要】

●配信日：2025年11月6日（木）以降順次配信開始予定

●価格：1,400円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X:@mg_tns＜https://x.com/mg_tns＞

■公式Instagram:@mg_mg_tns＜https://instagram.com/mg_mg_tns/＞

■公式Spotify:MG_magazine