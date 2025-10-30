リンゴ潰しで圧倒！パワー系アクション俳優の先駆者 大東賢、リンゴ潰し動画を公開！大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
日本アクション映画界の変革者、パワー系アクション俳優の先駆者として日本アクション映画界に名乗りを上げた大東賢さんがリンゴ潰しの動画を公開しています。
リンゴ潰しは昭和のプロレスラー、鉄の爪の異名を持つフリッツ・フォン・エリックが１３０キロと言われる握力でリンゴを潰しブームになりました。
リンゴ潰しは手の平が大きければ潰しやすいですが、手の平が小さくても６０キロ以上の握力があれば潰す事もできます。
アジアのパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんも手の平は小さいですが持前の握力８５キロ（最高時）でリンゴを潰す動画がYouTube動画でアップされています。
ショート動画 リンゴと潰し
https://youtube.com/shorts/sOvbTdHuEpA?si=bovSRp0U3Yh7Zj58
動画 リンゴ潰し パワー系アクション俳優バカ一代
https://youtu.be/S0nm5Y0KA4A?si=I3FmsMnCC7pcyCLG
その他、テレビ番組「新婚さんいらっしゃい！」映画「燃えよ電エース」「電エースタロウ」「燃えよアクション俳優」でリンゴ潰しを披露しています。
また、３１歳の時にテレビ番組「紳助の人間マンダラ」では怪我をしていた利き手の右手を使わず、左手で握力７８キロを記録しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333075&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクショングラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333075&id=bodyimage2】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙、倉田保昭さんからのお祝いメッセージも！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング
リンゴ潰しは昭和のプロレスラー、鉄の爪の異名を持つフリッツ・フォン・エリックが１３０キロと言われる握力でリンゴを潰しブームになりました。
リンゴ潰しは手の平が大きければ潰しやすいですが、手の平が小さくても６０キロ以上の握力があれば潰す事もできます。
アジアのパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんも手の平は小さいですが持前の握力８５キロ（最高時）でリンゴを潰す動画がYouTube動画でアップされています。
ショート動画 リンゴと潰し
https://youtube.com/shorts/sOvbTdHuEpA?si=bovSRp0U3Yh7Zj58
動画 リンゴ潰し パワー系アクション俳優バカ一代
https://youtu.be/S0nm5Y0KA4A?si=I3FmsMnCC7pcyCLG
その他、テレビ番組「新婚さんいらっしゃい！」映画「燃えよ電エース」「電エースタロウ」「燃えよアクション俳優」でリンゴ潰しを披露しています。
また、３１歳の時にテレビ番組「紳助の人間マンダラ」では怪我をしていた利き手の右手を使わず、左手で握力７８キロを記録しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333075&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクショングラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333075&id=bodyimage2】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙、倉田保昭さんからのお祝いメッセージも！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング