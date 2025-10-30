スマホの写真を完全削除しても復元できる？復元方法を徹底解説！
株式会社Tenorshareは、10月29日（水）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、完全に削除した写真の復元の成功率をアップしました。
★スマホ写真復元ソフトTenorshare UltData 公式サイト：http://bit.ly/48MD0i5
「スマホで削除した写真を完全に消したつもりなのに、復元できるって本当？」
「誤って大切な写真を削除してしまった…復元する方法はある？」
スマホの写真データは、「完全削除」しても実はまだ端末内部に残っている場合があります。この記事では、Android・iPhoneそれぞれでの写真復元方法や、完全削除の仕組み・注意点をわかりやすく解説します。
1. 「完全削除」とは？スマホ写真データの仕組み
一般的に、スマホで写真を削除すると「ゴミ箱」や「最近削除した項目」に移動します。この状態では、まだストレージ内にデータが残っており、復元が可能です。
しかし、「完全削除」や「ストレージの初期化」「上書き保存」などを行うと、通常の方法では復元が難しくなります。ただし、専用のデータ復元ソフトを使用することで、完全削除後でも写真を取り戻せる場合があります。
iPhone ・Androidスマホで消した写真を復元する方法のまとめ：http://bit.ly/47h6m72
2. Androidで削除した写真を復元する方法
方法（1）：Googleフォトのバックアップを確認
1.Googleフォトアプリを開く
2.「ライブラリ」→「ゴミ箱」を選択
3.復元したい写真を選び、「復元」をタップ
※30日以内であれば、ゴミ箱から簡単に復元可能です。
方法（2）：データ復元ソフトを使う
Googleフォトにも残っていない場合は、PC用の復元ツールを使うのが最も確実です。おすすめ：Tenorshare UltData for Android→http://bit.ly/48MD0i5
■ルート化不要でスマホ内部の削除データをスキャン
■写真・動画・メッセージなどを高確率で復元
■無料プレビュー機能付き
3. iPhoneで削除した写真を復元する方法
方法（1）：「最近削除した項目」から復元
1.「写真」アプリを開く
2.「アルバム」→「最近削除した項目」を選択
3.復元したい写真を選んで「復元」をタップ
この方法は削除後30日以内のみ有効です。
方法（2）：iCloud／iTunesバックアップから復元
もしiCloudバックアップを取っていれば、設定 ＞ 一般 ＞ 転送またはiPhoneをリセット ＞ すべてのコンテンツと設定を消去→ 再セットアップ時に「iCloudバックアップから復元」を選択します。
方法（3）：データ復元ツールを利用
バックアップがない場合は、データ復元ソフトの使用が最も効果的です。
おすすめ：Tenorshare UltData for iOS→http://bit.ly/48MD0i5
■iPhone本体・iTunes・iCloudからの復元に対応
■写真・メッセージ・LINEトークなど多種データを復元
★Tenorshare UltData for iOS 無料体験：http://bit.ly/48MD0i5
手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333060&id=bodyimage2】
手順2．復元したい写真を選び、「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333060&id=bodyimage3】
手順3．復元可能な写真が一覧表示されるので、プレビュー機能で内容を確認します。
★スマホ写真復元ソフトTenorshare UltData 公式サイト：http://bit.ly/48MD0i5
「スマホで削除した写真を完全に消したつもりなのに、復元できるって本当？」
「誤って大切な写真を削除してしまった…復元する方法はある？」
スマホの写真データは、「完全削除」しても実はまだ端末内部に残っている場合があります。この記事では、Android・iPhoneそれぞれでの写真復元方法や、完全削除の仕組み・注意点をわかりやすく解説します。
1. 「完全削除」とは？スマホ写真データの仕組み
一般的に、スマホで写真を削除すると「ゴミ箱」や「最近削除した項目」に移動します。この状態では、まだストレージ内にデータが残っており、復元が可能です。
しかし、「完全削除」や「ストレージの初期化」「上書き保存」などを行うと、通常の方法では復元が難しくなります。ただし、専用のデータ復元ソフトを使用することで、完全削除後でも写真を取り戻せる場合があります。
iPhone ・Androidスマホで消した写真を復元する方法のまとめ：http://bit.ly/47h6m72
2. Androidで削除した写真を復元する方法
方法（1）：Googleフォトのバックアップを確認
1.Googleフォトアプリを開く
2.「ライブラリ」→「ゴミ箱」を選択
3.復元したい写真を選び、「復元」をタップ
※30日以内であれば、ゴミ箱から簡単に復元可能です。
方法（2）：データ復元ソフトを使う
Googleフォトにも残っていない場合は、PC用の復元ツールを使うのが最も確実です。おすすめ：Tenorshare UltData for Android→http://bit.ly/48MD0i5
■ルート化不要でスマホ内部の削除データをスキャン
■写真・動画・メッセージなどを高確率で復元
■無料プレビュー機能付き
3. iPhoneで削除した写真を復元する方法
方法（1）：「最近削除した項目」から復元
1.「写真」アプリを開く
2.「アルバム」→「最近削除した項目」を選択
3.復元したい写真を選んで「復元」をタップ
この方法は削除後30日以内のみ有効です。
方法（2）：iCloud／iTunesバックアップから復元
もしiCloudバックアップを取っていれば、設定 ＞ 一般 ＞ 転送またはiPhoneをリセット ＞ すべてのコンテンツと設定を消去→ 再セットアップ時に「iCloudバックアップから復元」を選択します。
方法（3）：データ復元ツールを利用
バックアップがない場合は、データ復元ソフトの使用が最も効果的です。
おすすめ：Tenorshare UltData for iOS→http://bit.ly/48MD0i5
■iPhone本体・iTunes・iCloudからの復元に対応
■写真・メッセージ・LINEトークなど多種データを復元
★Tenorshare UltData for iOS 無料体験：http://bit.ly/48MD0i5
手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333060&id=bodyimage2】
手順2．復元したい写真を選び、「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333060&id=bodyimage3】
手順3．復元可能な写真が一覧表示されるので、プレビュー機能で内容を確認します。