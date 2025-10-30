（株）カーベル、11/1～11/30 ブラックフライデーキャンペーンを開催！ キャンペーン告知の新CM「極道の妻たちエピソード零」、カーベル公式Youtubeとファミリーマートの店内サイネージで公開！
■ ブラックフライデーキャンペーン告知の新CM
「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」など、全国800店舗のチェーンを展開する株式会社カーベル（本社：東京都中央区、代表取締役：伊藤 一正）は、11月1日（土）より11月30日（日）まで開催するブラックフライデーキャンペーンのプロモーションとして、東映株式会社公認の『極道の妻たち（R）』のスピンオフCM、「極道の妻たち エピソード零」（「極安の車たち」）を企画・制作いたしました。
本CMは、本家『極道の妻たち（R）』で岩下志麻が演じた主人公・粟津環（あわず たまき）が、“極妻”になる前のホステス時代の物語です。環（旧姓：池 環 いけ たまき）が、粟津等（あわず ひとし）や妹・真琴（まこと）とシリアスな日常を送る中で、セール対象となる「新車市場」「100円レンタカー」「コレCARラ」など、カーベルの衝撃的に安いサービス内容が語られていくというユニークな構成になっています。本家の「愛した男が、極道だった」というキャッチコピーをオマージュした「愛した車が、極安だった」が、本CMの全てを物語っています。
10月30日（木）よりカーベル公式YouTubeで先行公開し、11月4日（火）からは全国のファミリーマートの店内サイネージにて放映を開始いたします。さらに、11月15日（土）には、90秒の完全版を特別公開する予定です。
また、カーベルの代表取締役・伊藤一正もカメオ出演。ボーイ役、運転手役などに挑戦しました。普段はプロレスラー「カーベル伊藤」としてもリングに上がる伊藤の役者としての演技も見どころとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333053&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333053&id=bodyimage2】
________________________________________
■ なぜ1か月間に渡ってブラックフライデーキャンペーンを開催するのか
●地域で一番早く告知が出来る
●気候に左右されない
●長期イベントで認知度UP
●初売りイベント、決算イベントにつなぐことができる
●他社のブラックフライデーキャンペーンは月末のみの開催が多い中、カーベルは１か月間のキャンペーンで「極安」をPR
________________________________________
■ 各ブランドのキャンペーン内容
【新車市場】 新車の日産エルグランド100万円値引き（抽選で3台）
【100円レンタカー】 毎日抽選で1名様、レンタカー代金無料（アプリ予約限定）
【コレCARラ】 成約特典として「タイヤ4本」と「3年間保証」をプレゼント
________________________________________
■ 会社概要
＜株式会社カーベル＞
所在地：東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル9階
代表者：代表取締役 伊藤 一正
設立 ：2006年9月
事業内容 ：「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」の全国チェーン店展開および加盟店の販売促進支援、「R35Garage」日産GT-Rの専門店、「推薦入社」新卒紹介事業、「マンスリーレンタカー東京」などを展開
URL：https://carbell.co.jp/
________________________________________
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社カーベル 堤・福江・園部
TEL：03-3249-2011
MAIL：tutumi@carbell.jp、fukue@carbell.jp、sonobe@carbell.jp
配信元企業：株式会社カーベル
「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」など、全国800店舗のチェーンを展開する株式会社カーベル（本社：東京都中央区、代表取締役：伊藤 一正）は、11月1日（土）より11月30日（日）まで開催するブラックフライデーキャンペーンのプロモーションとして、東映株式会社公認の『極道の妻たち（R）』のスピンオフCM、「極道の妻たち エピソード零」（「極安の車たち」）を企画・制作いたしました。
本CMは、本家『極道の妻たち（R）』で岩下志麻が演じた主人公・粟津環（あわず たまき）が、“極妻”になる前のホステス時代の物語です。環（旧姓：池 環 いけ たまき）が、粟津等（あわず ひとし）や妹・真琴（まこと）とシリアスな日常を送る中で、セール対象となる「新車市場」「100円レンタカー」「コレCARラ」など、カーベルの衝撃的に安いサービス内容が語られていくというユニークな構成になっています。本家の「愛した男が、極道だった」というキャッチコピーをオマージュした「愛した車が、極安だった」が、本CMの全てを物語っています。
10月30日（木）よりカーベル公式YouTubeで先行公開し、11月4日（火）からは全国のファミリーマートの店内サイネージにて放映を開始いたします。さらに、11月15日（土）には、90秒の完全版を特別公開する予定です。
また、カーベルの代表取締役・伊藤一正もカメオ出演。ボーイ役、運転手役などに挑戦しました。普段はプロレスラー「カーベル伊藤」としてもリングに上がる伊藤の役者としての演技も見どころとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333053&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333053&id=bodyimage2】
________________________________________
■ なぜ1か月間に渡ってブラックフライデーキャンペーンを開催するのか
●地域で一番早く告知が出来る
●気候に左右されない
●長期イベントで認知度UP
●初売りイベント、決算イベントにつなぐことができる
●他社のブラックフライデーキャンペーンは月末のみの開催が多い中、カーベルは１か月間のキャンペーンで「極安」をPR
________________________________________
■ 各ブランドのキャンペーン内容
【新車市場】 新車の日産エルグランド100万円値引き（抽選で3台）
【100円レンタカー】 毎日抽選で1名様、レンタカー代金無料（アプリ予約限定）
【コレCARラ】 成約特典として「タイヤ4本」と「3年間保証」をプレゼント
________________________________________
■ 会社概要
＜株式会社カーベル＞
所在地：東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル9階
代表者：代表取締役 伊藤 一正
設立 ：2006年9月
事業内容 ：「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」の全国チェーン店展開および加盟店の販売促進支援、「R35Garage」日産GT-Rの専門店、「推薦入社」新卒紹介事業、「マンスリーレンタカー東京」などを展開
URL：https://carbell.co.jp/
________________________________________
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社カーベル 堤・福江・園部
TEL：03-3249-2011
MAIL：tutumi@carbell.jp、fukue@carbell.jp、sonobe@carbell.jp
配信元企業：株式会社カーベル
プレスリリース詳細へ