クラウドベースのテクノロジーの導入によるエンタープライズビデオ市場の推進
導入
エンタープライズビデオは、拠点をまたいだ従業員や顧客間のコミュニケーションと情報共有を簡素化します。ビデオインターフェースの導入は、その柔軟性とコスト効率の高さから、エンタープライズビデオソリューションの需要を加速させています。BYOD（個人所有デバイス）やCYOD（在宅勤務）の普及、そしてクラウドストレージ技術の導入も、エンタープライズビデオ市場の成長に大きな機会をもたらすと予想されています。
世界のエンタープライズビデオ市場規模は、2024年に229.8億米ドルと評価され、2025年の256.9億米ドルから2033年には553.2億米ドルに達し、予測期間（2025～2033年）中に9.82%のCAGRで成長すると予想されています。
市場セグメンテーション
世界のエンタープライズ ビデオ市場は、タイプ、展開モード、アプリケーション、業界、地域ごとに分類できます。
企業向けビデオ市場は、種類別に、ビデオコンテンツ管理、ウェブキャスト、ビデオ会議に分類できます。ウェブキャストは、従業員が場所を問わずイベントやセミナーに参加したり、研修目的でビデオを効率的にストリーミングしたりできるため、大きなシェアを占めると予想されています。
導入形態に基づいて、市場はクラウドベース、ハイブリッド、オンプレミスの3つに分類できます。クラウドベースの導入形態は、予測期間中、エンタープライズビデオ市場において大幅な成長が見込まれています。クラウドベース技術は、そのユーザーフレンドリーな機能により需要が高まっており、ビッグデータという形でデータを容易に利用できるため、分析プロセスがほとんど不要です。そのため、エンタープライズビデオ市場の成長を牽引すると予想されます。さらに、オーバー・ザ・トップ・コンテンツ（OTT）の導入は、組織全体でこの技術が広く採用されていることから、クラウドビデオストリーミングの大きな機会を大きく創出しています。オンデマンドビデオやストリーミングコンテンツの人気が高まっており、OTTはネットワーク速度の向上に伴って、これらのコンテンツをリアルタイムで配信することを可能にします。多忙なスケジュールと急速な都市化により、いつでもコンテンツをストリーミングできるライブストリーミングが消費者の関心を集めています。さらに、ライブコンテンツをストリーミングできる個人用スマートデバイスの急速な普及も、エンタープライズビデオ市場の成長を牽引すると予想されます。
用途別に見ると、エンタープライズビデオ市場は、知識共有・管理、企業コミュニケーション、学習・開発、その他に分類できます。企業コミュニケーション分野は、テキストメールよりもビデオメッセージングが企業間で人気を集めているため、大きなシェアを占めると予想されています。
業界別に見ると、市場はBFSI、IT・通信、ヘルスケア・ライフサイエンス、メディア・エンターテインメント、教育、その他に分類できます。BFSI業界は、2024年から2033年の予測期間において、エンタープライズビデオ市場を牽引すると予想されています。BFSI企業は、支店間のコミュニケーション改善のため、音声、動画、その他のデジタルコンテンツを顧客と共有するエンタープライズビデオソリューションを活用しており、これがBFSIセグメントの成長を牽引しています。さらに、エンタープライズソリューションの導入は、BFSI企業のアカウンタビリティ、リスク管理、エンドツーエンドのセキュリティ向上にも貢献します。これらのエンタープライズビデオソリューションの特徴は、BFSIセグメントの市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。
