自分の強み診断＆企業への紹介をGET？！リアル謎解き就活マッチングイベントを11/11に開催
企業の採用支援・研修支援・離職防止支援をおこなう株式会社カケハシスカイ（本社：東京都新宿区、代表：中川智尚、以下：当社）は、2027年卒業予定の大学生を対象とした新卒採用イベントとして、「リアル謎解き 就活マッチングイベント」を2025年11月11日（火）に当社本社（東京・飯田橋）にて開催いたします。本イベントでは、学生がチームでミッションに取り組みながら「自然体の行動」を通じて自らの強みを発見し、同時に優良企業とのマッチング機会を提供します。
■イベントの背景
働く価値観が多様化し、自分らしく働くことを重視される一方で、新卒採用における従来型の面接や説明会だけでは、学生の本来の行動特性や思考傾向を見極めることが難しいという声が採用現場で多く聞かれます。
本イベントでは、チームで挑む謎解きゲームを通じて、自然に現れる行動や判断、チーム内での立ち回りなどを診断シートを使って可視化します。「紙上や面接では見えにくい行動特性」を体感型ゲームを通して分析することで、学生自身が自分の強みを理解すると同時に、その特性を活かせる企業と出会うきっかけを提供します。
形式ばらない体験の中で自己理解を深め、楽しみながら「自分らしいキャリア選択」を実現する。本イベントは、そんな新しい就活の形を提案し、学生と企業双方にとってより納得感のあるマッチングを目指します。
■イベント内容／特徴
・ミッション型謎解き脱出ゲーム
「崩壊寸前の企業を救え！」というテーマで、制限時間内にチームで謎を解き、ストーリーを完遂。協力や判断力、情報共有力などが試されます。
・行動／気質診断のリアルタイム分析
謎解き中の行動を相互で評価することで「行動分析」「気質分析」に反映され、独自ツールにてその場でフィードバックシートを生成します。フィードバックには、性格特性・チーム内での立ち回り傾向・強み／課題の示唆が含まれます。
・優良企業とのマッチング
参加者の行動ログやフィードバックをもとに、スカウトやキャリアアドバイザーからの紹介を受ける可能性があります。
■日時
・対象：2027年卒業見込みの大学生・大学院生
・定員：20名（参加無料）
・日時：2025年11月11日（火）13:00～16:30（予定）
・場所：東京都新宿区・カケハシスカイ本社（JR飯田橋駅徒歩3分）
・公式サイト：https://nazotoki.tray-trace.com/
チームの評価をもとにフィードバックシートを生成。自分の強みが分析されます。
■期待効果
・学生は、ただ説明を聞くだけでなく「動く場」を通じて自己理解を深められ、表面的な履歴書情報を越えた強みを発見できます。
・企業側にとっても、定性的な面接では得づらい「行動傾向」を事前に把握でき、ミスマッチの少ないマッチングを実現します。
■株式会社カケハシスカイについて
「採用と育成の支援をとおして、人と組織の可能性を耕す。HR FARM」というミッションのもと、採用、育成、定着を支援する様々なソリューションを提供している会社です。新卒採用支援、中途採用支援、組織強化支援、離職防止支援、CI・広告制作等、それぞれの領域で膨大なノウハウとスキルを蓄積したスペシャリストが多数存在します。クライアントの課題に応じて最適なプロジェクトメンバーをアサインし、課題解決に導きます。
■大人気「ざんねん図鑑シリーズ」
新卒採用・中途採用・社員研修において、ついやってしまいがちなざんねんな対応と改善ポイントをまとめた図鑑を作成しています。
【DLはこちら】https://www.kakehashi-skysol.co.jp/download/25380.html/
■会社概要
社名：株式会社カケハシスカイ
代表者：代表取締役社長 中川 智尚
本社所在地：東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7F
事業所：大阪支社、名古屋支社
設立：2011年6月
事業内容：新卒採用支援、中途採用支援、社員研修、CI・広告制作、地域活性化
コーポレートサイト：https://www.kakehashi-skysol.co.jp/
