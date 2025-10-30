民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議（IAC 2025）」で「民間宇宙旅行時代の新たな飲料開発と展開」についての論文を発表！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））代表TAICHIは、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアの都市シドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、「民間宇宙旅行時代の新たな飲料開発と展開」についての論文を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332937&id=bodyimage1】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文6本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
DEVELOPMENT AND EXPANSION OF NEW BEVERAGES FOR THE COMMERCIAL SPACE TRAVEL ERA
（民間宇宙旅行時代の新たな飲料開発と展開）
■著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■共著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■アブストラクト（日本語版）:
近年、一般人による民間宇宙旅行の拡大により、宇宙空間に適応した様々な食品・飲料の需要が高まっている。また、無重力環境や閉鎖空間における栄養補給とパフォーマンス向上のため、適切な飲料の開発が重要な課題である。そこで、本プロジェクトの目的は、宇宙旅行中の栄養補給とパフォーマンス向上を図るために、宇宙環境における持続可能なエナジードリンクを開発し、宇宙飛行士・民間宇宙旅行者だけでなく、地上の消費者にも適した飲料として世界市場に展開することである。 ASTRAXは、これまで、100％天然成分を使用し、カフェイン、ビタミン、アミノ酸を最適配合したエナジードリンクの開発を進めてきた。フレーバーにはブルーベリー、ストロベリー＆キウイ、キャラメル、レッドフルーツの4種類がある。これらは、宇宙飛行士や民間宇宙旅行者に向けに無重力下でも飲みやすい設計がされており、長期間の宇宙飛行における味覚変化にも対応している。また、メキシコでの製造拠点を基盤に、2025年からアメリカ、パナマ、グアテマラ、コロンビアなどの市場に展開し、2027年にはアジアやヨーロッパ市場にも進出する予定である。最終的には、商業宇宙旅行プログラムでの採用を目指し、軌道上ステーションや月面基地や火星基地、惑星間移動用宇宙船内でも使用されることを視野に入れている。
本研究では、飲料の成分、機能性、無重力環境での適応性、および商業戦略について、宇宙環境でのテスト計画、ASTRAXが別途開発を行っている宇宙ビールとの統合戦略についても議論し、持続可能な宇宙飲料産業の新たな創出の可能性について論じる。
■Abstract：
With the expansion of private space travel in recent years, the demand for space-adapted food and beverages has been increasing. In particular, the development of appropriate beverages is a crucial challenge for maintaining nutrition and enhancing performance in microgravity and enclosed environments. This project aims to develop a sustainable energy drink suitable for space travel that supports both nutritional replenishment and performance enhancement. The goal is to create a beverage that is not only beneficial for astronauts and private space travelers but also appealing to consumers on Earth, ultimately expanding into the global market. ASTRAX has been developing an energy drink formulated with 100% natural ingredients, optimized with caffeine, vitamins, and amino acids. The available flavors include blueberry, strawberry & kiwi, caramel, and red fruits. These beverages are designed for easy consumption in microgravity and account for the changes in taste perception that occur during long-duration space missions. With manufacturing based in Mexico, ASTRAX plans to launch distribution in the U.S., Panama, Guatemala, and Colombia in 2025, followed by expansion into Asian and European markets by 2027. Ultimately, the aim is for the beverage to be adopted in commercial space travel programs, with potential applications in orbital stations, lunar and Martian bases, and interplanetary spacecraft.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332937&id=bodyimage1】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文6本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
DEVELOPMENT AND EXPANSION OF NEW BEVERAGES FOR THE COMMERCIAL SPACE TRAVEL ERA
（民間宇宙旅行時代の新たな飲料開発と展開）
■著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■共著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■アブストラクト（日本語版）:
近年、一般人による民間宇宙旅行の拡大により、宇宙空間に適応した様々な食品・飲料の需要が高まっている。また、無重力環境や閉鎖空間における栄養補給とパフォーマンス向上のため、適切な飲料の開発が重要な課題である。そこで、本プロジェクトの目的は、宇宙旅行中の栄養補給とパフォーマンス向上を図るために、宇宙環境における持続可能なエナジードリンクを開発し、宇宙飛行士・民間宇宙旅行者だけでなく、地上の消費者にも適した飲料として世界市場に展開することである。 ASTRAXは、これまで、100％天然成分を使用し、カフェイン、ビタミン、アミノ酸を最適配合したエナジードリンクの開発を進めてきた。フレーバーにはブルーベリー、ストロベリー＆キウイ、キャラメル、レッドフルーツの4種類がある。これらは、宇宙飛行士や民間宇宙旅行者に向けに無重力下でも飲みやすい設計がされており、長期間の宇宙飛行における味覚変化にも対応している。また、メキシコでの製造拠点を基盤に、2025年からアメリカ、パナマ、グアテマラ、コロンビアなどの市場に展開し、2027年にはアジアやヨーロッパ市場にも進出する予定である。最終的には、商業宇宙旅行プログラムでの採用を目指し、軌道上ステーションや月面基地や火星基地、惑星間移動用宇宙船内でも使用されることを視野に入れている。
本研究では、飲料の成分、機能性、無重力環境での適応性、および商業戦略について、宇宙環境でのテスト計画、ASTRAXが別途開発を行っている宇宙ビールとの統合戦略についても議論し、持続可能な宇宙飲料産業の新たな創出の可能性について論じる。
■Abstract：
With the expansion of private space travel in recent years, the demand for space-adapted food and beverages has been increasing. In particular, the development of appropriate beverages is a crucial challenge for maintaining nutrition and enhancing performance in microgravity and enclosed environments. This project aims to develop a sustainable energy drink suitable for space travel that supports both nutritional replenishment and performance enhancement. The goal is to create a beverage that is not only beneficial for astronauts and private space travelers but also appealing to consumers on Earth, ultimately expanding into the global market. ASTRAX has been developing an energy drink formulated with 100% natural ingredients, optimized with caffeine, vitamins, and amino acids. The available flavors include blueberry, strawberry & kiwi, caramel, and red fruits. These beverages are designed for easy consumption in microgravity and account for the changes in taste perception that occur during long-duration space missions. With manufacturing based in Mexico, ASTRAX plans to launch distribution in the U.S., Panama, Guatemala, and Colombia in 2025, followed by expansion into Asian and European markets by 2027. Ultimately, the aim is for the beverage to be adopted in commercial space travel programs, with potential applications in orbital stations, lunar and Martian bases, and interplanetary spacecraft.