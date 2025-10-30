株式会社サンクユー、EC-CUBE導入の疑問を徹底解決する「EC事業者向けFAQ【2025年版】」コラムを公開 ～費用、機能、SaaS比較、BtoB対応など、導入検討から運用改善までの不安を解消～
2025年10月30日
株式会社サンクユー
株式会社サンクユー、EC-CUBE導入の疑問を徹底解決する「EC事業者向けFAQ【2025年版】」コラムを公開 ～費用、機能、SaaS比較、BtoB対応など、導入検討から運用改善までの不安を解消～
ECサイト構築・運用支援を手がける株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役：堀川 治）は、ECサイト構築プラットフォーム「EC-CUBE」の導入を検討、または運用中のEC事業者が抱える疑問を網羅的に解説するコラム「EC事業者向けEC-CUBE FAQ｜よくある疑問を徹底解決【2025年版】」を公開したことをお知らせします。
▼公開コラム
【2025年版】EC-CUBE FAQ｜EC事業者の費用・機能・SaaS比較の疑問を徹底解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube_faq2025/
■コラム公開の背景
EC-CUBEは、日本国内で高いシェアを誇るオープンソースのEC構築システムであり、その高いカスタマイズ性と拡張性から多くの企業に選ばれています。
一方で、オープンソースであるがゆえに「SaaS型ECと比べて費用はどれくらいかかるのか？」「セキュリティ対策は自社で何をすべきか？」「どこまで自由にカスタマイズできるのか？」といった疑問や不安の声が、導入検討中の事業者様から多く寄せられます。
このような課題を解決するため、EC-CUBEの構築・カスタマイズに豊富な実績を持つ当社が、2025年版の最新情報として、EC事業者が知りたい実務的な疑問点をFAQ形式で徹底的に解説するコラムを公開いたしました。
■公開コラムの概要
本コラムは、EC-CUBEの導入検討フェーズから運用改善フェーズまで、各段階で生じる具体的な疑問にQ&A形式で回答しています。
＜主な解説トピック＞
・費用とコスト：初期費用とランニングコストの具体的な目安
・機能と拡張性：標準機能でできること、プラグインやカスタマイズによる機能追加の考え方
・セキュリティ：事業者が行うべき具体的なセキュリティ対策と運用の注意点
・カスタマイズ：可能な範囲と、BtoB要件（顧客別価格、見積機能など）への対応例
・SaaS型ECとの比較：費用、スピード、カスタマイズ性、運用負荷の違いを比較表で解説
・導入プロセス：EC-CUBE導入の簡易ロードマップ
この記事を通じて、EC事業者がEC-CUBEの特性を正しく理解し、自社の事業戦略に最適なECプラットフォームを選定するための一助となることを目指します。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
