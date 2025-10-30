iPhone修理アイサポ【赤平店】が令和7年10月30日（木）OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ赤平店を令和7年10月30日（木）にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332531&id=bodyimage1】
■アイサポ赤平店より皆様へ
この度、10月30日（木）に『iPhone修理アイサポ赤平店』がOPENしました。
当店は、JR根室本線 赤平駅から車で4分、赤歌警察署近くにございますガソリンスタンドapollostation赤平SSの店内にございます。
画面割れや電池劣化、水没など、iPhoneに関する幅広い修理に対応しております。
即日対応を基本とし、修理後は独自の18項目チェックを行うことで、安心してお使いいただける品質を保証。
また当店では、部品を大量仕入れすることでコストを抑え、その分をお客様にお得な修理料金として還元しております。
「修理料金は？」「どのくらいで直る？」「データは残るの？」といった疑問にも丁寧にお答えしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、お客様の大切なiPhoneを心を込めて修理いたします。
スピーディーかつ確実な修理で「お願いしてよかった」と思っていただけるよう、日々技術を磨いております。
iPhone・iPadの修理はぜひ、アイサポ赤平店にお任せください！
【アイサポ赤平店店舗概要】
所 在 地：〒079-1143
北海道赤平市字赤平533 apollostation赤平SS店内
営業時間：9時～17時まで営業中（最終受付 16時）
電話番号：0120-401-735
iPhone修理アイサポ赤平店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoakabira/
アクセス方法：
・R根室本線 赤平駅から車で4分
・北海道中央バス 赤歌警察署バス停から徒歩2分
・北海道道114号沿いアポロステーション赤平SS店内
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
