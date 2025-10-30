モンクロス、ソウルのトレンドエリア漢南洞に初の旗艦店をオープン

韓国・ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 自然の感性を大切にするモンクロス （ビューティ＆ライフスタイルブランド）は、韓国・ソウルの人気エリアである漢南洞に初の旗艦店をオープンしました。

漢南洞の中心に位置する旗艦店は、モンクロスならではの感性と世界観を表現。



漢南洞の中心に位置する旗艦店は、モンクロスならではの感性と世界観を表現。 (写真：モンクロス）

モンクロスは小さな農場から始まり、自然のリズムと人生の感性を大切にしながら進化してきました。サムスン美術館リウムやブルー・スクエアなどの文化拠点が集まる漢南洞は、ソウルでも洗練された感性が息づく街として知られています。

漢南洞の中心に位置する旗艦店は、ブランド独自の世界観とアイデンティティを体現し、従来のビューティストアの概念を超え、五感で楽しむ神秘的な空間へと昇華させています。

店内は香りや光、温もり、四季のアクセントに満ち、視覚・触覚・嗅覚を通じて、モンクロスが届けたい日常の"心地よい気分"を表現しています。外観を彩るツタやタイル、インダストリアル調の建築、季節ごとに表情を変えるミニガーデン、農場の家族をモチーフにしたオブジェなど、すべての要素が空間に温かみを添えます。

店内にはヘア＆ボディケアのテストゾーン、ホームフレグランス、ギフトコーナーなどが設けられています。訪れた人は、自然に回遊しながらブランドの提案する“リズム”を体感できる構成になっています。有機的に配置されたレイアウトは、漢南洞のトレンド感度の高い人々のライフスタイルを映し出しています。

特にホームフレグランスゾーンは、季節の移ろいを映すミニガーデンに面しており、多感覚でリラックスできる時間を提供します。変化の激しい漢南洞にあっても、穏やかな時間の流れと感覚への深い没入を同時に楽しめる空間となっています。

また、来店者が選んだキーホルダーとともにオリジナルのハンドクリームを作れる体験型プログラムも用意しています。単なる商品試用を日常の儀式のような体験へと高め、ブランドが掲げる"心地よい感性"を体現しています。

モンクロスは、「文化と感性が共存する漢南洞は、モンクロスの世界観にぴったりの場所」と言います。来店者には、製品だけでなくブランドが提案するライフスタイルも体感してもらえることを期待しています。

モンクロスは、今後も多彩なオフライン体験を通じて、消費者とのつながりを深めていく方針です。

店舗情報

モンクロス漢南洞旗艦店（MONCLOS FLAGSHIP STORE HANNAM）

ソウル特別市龍山区漢南洞42キル42

営業時間：12:00 p.m.-8:00 p.m.（年中無休）

Instagram: @Monclos_official

