【新店舗オープンのお知らせ】ヒューマンアジャスト接骨院グループ「籠原トップ接骨院」が2025年10月11日に開院

株式会社ヒューマンアジャストこのたび、株式会社ヒューマンアジャスト（本社：東京都新宿区、代表取締役：根岸 靖、以下「当社」）接骨院グループの新たな拠点として「籠原トップ接骨院」を開院いたしました。地域の皆さまの健康サポートを目的に、日常生活やスポーツでのお身体のお悩みに対応できる体制を整えてまいります。







■新店舗概要

籠原トップ接骨院は埼玉県熊谷市の生鮮市場TOP 籠原店内に位置し、地域の皆様の健康をサポートいたします。

店舗名：籠原トップ接骨院

最寄駅 ：JR高崎線/湘南新宿線/上野東京ライン 籠原駅から徒歩14分

所在地：〒360-0842 埼玉県熊谷市新堀新田５２３ 生鮮市場TOP籠原店

電話番号：048-501-8455

診療時間：平日：9:00~20:00 / 土日祝：9:00~13:30 / 14:30~17:00



■ヒューマンアジャストについて

株式会社ヒューマンアジャストは、首都圏を中心に複数の接骨院を展開し、地域に密着した施術サービスを提供しています。日常の不調からスポーツでのお身体のケアまで、幅広い世代の方々にご利用いただいております。今後も地域の皆さまの健やかな生活をサポートするため、より身近で安心できる接骨院づくりに努めてまいります。



【会社概要】

● 株式会社ヒューマンアジャスト(https://human-adjust.co.jp/)

● 代表者役職氏名：代表取締役 根岸 靖

● 所在地：〒163-0725 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビル25階

● 設立：2007年9月

● 事業内容：接骨院・鍼灸院運営事業、人材紹介事業、療養費請求代行事業

● 証券コード：249A

●売上高：1,953百万円（2024年3月期）

●従業員数：412名

●店舗一覧(https://human-adjust.co.jp/shoplist/)

【沿革】

2006 年 4 月 埼玉県狭山市新狭山駅前にて接骨院 1 店舗目を開業し、接骨院事業を開始

2007 年 7 月 2 店舗目を東京都にて開業し、多店舗展開を開始

2007 年 9 月 株式会社ヒューマンアジャストを設立

2018 年 7 月 10 店舗目を開業。シフト制を導入し、22 時までの営業体制を確立

2019 年 11 月 株式会社 JIN の全株式を取得し、鍼灸院事業を開始

2021 年 3 月 30 店舗目を開業

2021 年 6 月 株式会社 JIN を株式会社ヒューマンアジャスト plus に社名変更

2022 年 2 月 本店所在地を東京都新宿区へ移転

2023 年 4 月 株式会社ヒューマンアジャストplusを吸収合併

2023 年 8 月 関東 1 都 6 県全域への進出を達成

2023 年 11 月 福岡に初進出し、九州地域での事業を開始

2024 年 6月 50 店舗目を開業

2024 年 9月 大阪に初進出し、関西地域での事業を開始

2024年9月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場

2024年12月 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketへ上場



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヒューマンアジャスト お問い合わせ窓口(https://human-adjust.co.jp/contact/)