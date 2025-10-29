【新店舗オープンのお知らせ】ヒューマンアジャスト接骨院グループ「籠原トップ接骨院」が2025年10月11日に開院
籠原トップ接骨院は埼玉県熊谷市の生鮮市場TOP 籠原店内に位置し、地域の皆様の健康をサポートいたします。
店舗名：籠原トップ接骨院
最寄駅 ：JR高崎線/湘南新宿線/上野東京ライン 籠原駅から徒歩14分
所在地：〒360-0842 埼玉県熊谷市新堀新田５２３ 生鮮市場TOP籠原店
電話番号：048-501-8455
診療時間：平日：9:00~20:00 / 土日祝：9:00~13:30 / 14:30~17:00
■ヒューマンアジャストについて
株式会社ヒューマンアジャストは、首都圏を中心に複数の接骨院を展開し、地域に密着した施術サービスを提供しています。日常の不調からスポーツでのお身体のケアまで、幅広い世代の方々にご利用いただいております。今後も地域の皆さまの健やかな生活をサポートするため、より身近で安心できる接骨院づくりに努めてまいります。
【会社概要】
● 株式会社ヒューマンアジャスト(https://human-adjust.co.jp/)
● 代表者役職氏名：代表取締役 根岸 靖
● 所在地：〒163-0725 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビル25階
● 設立：2007年9月
● 事業内容：接骨院・鍼灸院運営事業、人材紹介事業、療養費請求代行事業
● 証券コード：249A
●売上高：1,953百万円（2024年3月期）
●従業員数：412名
●店舗一覧(https://human-adjust.co.jp/shoplist/)
【沿革】
2006 年 4 月 埼玉県狭山市新狭山駅前にて接骨院 1 店舗目を開業し、接骨院事業を開始
2007 年 7 月 2 店舗目を東京都にて開業し、多店舗展開を開始
2007 年 9 月 株式会社ヒューマンアジャストを設立
2018 年 7 月 10 店舗目を開業。シフト制を導入し、22 時までの営業体制を確立
2019 年 11 月 株式会社 JIN の全株式を取得し、鍼灸院事業を開始
2021 年 3 月 30 店舗目を開業
2021 年 6 月 株式会社 JIN を株式会社ヒューマンアジャスト plus に社名変更
2022 年 2 月 本店所在地を東京都新宿区へ移転
2023 年 4 月 株式会社ヒューマンアジャストplusを吸収合併
2023 年 8 月 関東 1 都 6 県全域への進出を達成
2023 年 11 月 福岡に初進出し、九州地域での事業を開始
2024 年 6月 50 店舗目を開業
2024 年 9月 大阪に初進出し、関西地域での事業を開始
2024年9月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場
2024年12月 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketへ上場
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ヒューマンアジャスト お問い合わせ窓口(https://human-adjust.co.jp/contact/)