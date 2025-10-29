【新店舗】ウォッチニアン｜活気あふれる商店街に初出店！大須商店街に「ウォッチニアン名古屋大須店」が2025年10月29日にオープン

ウォッチニアングループ株式会社

ロレックスをはじめとする高級ブランド腕時計や、エルメスを中心としたブランドバッグ、ジュエリーのリユース事業を展開するウォッチニアン株式会社 （東京都新宿区・代表取締役社長 高妻寛樹）は、大須商店街に「ウォッチニアン名古屋大須店」が2025年10月29日にオープンいたしました。

ウォッチニアン名古屋大須店｜店頭

店舗概要｜ウォッチニアン名古屋大須店

■店舗名

ウォッチニアン名古屋大須店

■住所

〒460-0011

愛知県名古屋市中区大須二丁目17番11号 マーベリックビル1F2F

■電話番号

TEL：052-212-9591

FAX：052-212-9592

■営業時間

11:00-20:00

店舗URL：https://watchnian.com/shop/store/o026014/

店舗SNS：

時計：https://www.instagram.com/watchnian_nagoya/

バッグ：https://www.instagram.com/watchnian_nagoya_bag/

▼取り扱いブランド（一部）

エルメス、オメガ、カルティエ、グッチ、クリスチャン・ディオール、クロエ、コーチ、ゴヤール、シャネル、ショーメ、ショパール、ティファニー、パネライ、バレンシアガ、ピアジェ、フランク・ミュラー、ブルガリ、ボッテガヴェネタ、ミュウミュウ、ルイ・ヴィトン、ロエベ、ロレックス etc

キャンペーン概要

ウォッチニアン名古屋大須店｜店内

今回のオープンを記念して、当日から数量限定で「３つの特別なキャンペーン」を実施いたします。

特典１：先着順で、販売・買取ご成約のお客様へ「魚沼産コシヒカリ」１kgをプレゼント※1

特典２：ご来店いただいたお客様へ、サスティナブルウォーターをプレゼント※1※2

特典３：買取強化キャンペーンを実施

※1：先着順となり、なくなり次第終了とさせていただきます。

※2：ペットボトルに比べ、ごみとして廃棄される重量が71％削減できるパウチ容器を採用

ウォッチニアンについて

特典１：「魚沼産コシヒカリ」１kg特典２：サスティナブルウォーターウォッチニアンブランドロゴ

ウォッチニアンは2022年7月に一風騎士（いっぷうきし）がブランド変更して誕生した、高級ブランド品リユースの専門店です。ロレックスを中心とした業界トップクラスの高級ブランド時計の取り扱いや、世界トップクラスのエルメスバッグの品揃えを誇ります。また海外事業を強みとして海外にも強力な販路をもち、さらに時計の修理工房を自社にもつなど、ブランド品リユース業界の中でも独自のポジションを確立しています。

我々は国内外のブランド品リユース市場において「確かな信頼」と「安心」をお届けすることを使命とし、ブランド品の売買を通じて、お客様がよりカジュアルに、より豊かにお洒落を楽しめるサイクルの創造を目指して参ります。

今後も、大量生産・大量廃棄ではない持続的な世界を目指し、健全で信頼のおける腕時計売買の世界的な取引市場プラットフォームとなることを目指してまいります。

ウォッチニアングループ｜企業概要

ウォッチニアングループは、高級ブランド品の販売・買取・輸出入などを手がける日本のリユース企業です。かつては「一風騎士（いっぷうきし）」というブランド名でしたが、2022年に「WATCHNIAN（ウォッチニアン）」へと刷新いたしました。当社は、フェアで信頼できるグローバル市場の実現を目指し、腕時計を中心とした高級ブランド品の循環をデザインすることで、社会の豊かさと地球環境の持続可能性に貢献することをミッションとしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112400/table/23_1_928bbac909b9f5b35ca1fe1380f0d4e4.jpg?v=202510300927 ]