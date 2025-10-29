【Word中級者】Wordのレイアウト力を高め、見やすく伝わる文書作成をめざそう！11/14（金）・11/28（金）無料セミナー「実務で差がつくWord講座 Vol.2/3」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月14日（金）・28日（金）、普段からWordを使用されている方を対象に無料のオンラインセミナー「全12回で体系的に学ぶ 実務で差がつくWord講座Vol.2/Vol.3」を開催します。



▼Vol.2「体裁の良いビジネス文書を作成する」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166219/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166219/?rls)

※締切：2025年11月14日（金） 20：00





全12回で体系的に学ぶ 実務で差がつくWord講座Vol.2「体裁の良いビジネス文書を作成する」Vol.3「文字の位置を揃える」

▼Vol.3「文字の位置を揃える」の詳細・お申し込みはこちらhttps://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166248/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166248/?rls)※締切：2025年11月28日（金） 20：00Microsoftが提供する文書作成ソフト「Word」。報告書や履歴書、案内文、チラシ作成などに使用している方も多いのではないでしょうか。本セミナーシリーズでは、このWordを”なんとなく使っている”方に向けて、文書作成のしくみや操作方法を段階的に学びなおし、実務に活かせるスキルをお伝えしています。第2回では、文書作成の土台となるビジネス文書の「見た目」や「読みやすさ」に直結する体裁の整え方について学びます。フォントや段落の書式設定、コピー＆形式の貼り付け、オートコレクトなど、日常業務でよく使う機能を正しく理解することで、文書の品質と作業効率が大きく向上します。今回も演習をしながら丁寧に解説していきます。第3回では、文書の見た目と読みやすさを左右する「文字の位置揃え」に焦点を当てます。「タブ」「インデント」「リーダー」など、正しく使えば文書の印象が大きく変わる機能を、実務に活かせる形でわかりやすく解説します。初心者の方はもちろん、自己流を見直したい方にもおすすめの内容です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。＜各回の日程と内容＞Vol.2：11/14（金）19：00～「体裁の良いビジネス文書を作成する」・フォントと段落の書式設定・コピーと形式の貼り付け・オートコレクトの活用Vol.3：11/28（金）19：00～「文字の位置を揃える」・文字を「揃える」とは・タブとインデント・リーダー<こんな方におすすめ>・自己流でWordを使っているけれど、きちんと学んだことがない方・業務でWordを使う機会が多い方・Wordの機能を体系的に理解したい方＜今後の予定＞Vol.4：箇条書き・段落番号で読みやすい構成にVol.5：表で情報を整理しようVol.6：画像と図形を活用して伝わる文書にVol.7：ページ番号とセクション区切りVol.8：スタイルとテーマで文書全体を整えるVol.9：見出しを設定してナビゲーションを簡単にVol.10：文章の構成と目次の生成Vol.11：差し込み印刷で効率アップVol.12：文書の校閲・保護とPDF出力

■日時

Vol.2：2025年11月14日（金） 19：00～20：00

Vol.3：2025年11月28日（金） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

株式会社ワンズ・ワン 代表取締役

中小企業診断士／ITコーディネータ

古澤 登志美（ふるさわ・としみ） 氏

2001年、パソコン出張サポート業を起ち上げ、同時にIT系セミナー講師としても活動を開始。Excelを始めとしたOfficeアプリの他、ホームページ作成や画像処理など、初心者にもわかりやすく伝えることを得意とする。現在はIT活用支援を中心に、中小企業向の生産性向上に向けたコンサルティングを行っている。2017年、中小企業診断士登録。2021年ITコーディネータ認定。

＜主な著書＞

『Excelパワークエリではじめるデータ集計の自動化』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1122101155）

『Excelパワーピボットで極める一歩先の集計・分析』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1123101073）

『できるDAX関数 Power BI＆Excelパワーピボット対応』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1124101075）



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼Vol.2「体裁の良いビジネス文書を作成する」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166219/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166219/?rls)

※締切：2025年11月14日（金） 20：00



▼Vol.3「文字の位置を揃える」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166248/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166248/?rls)

※締切：2025年11月28日（金） 20：00





＜関連情報＞

▼古澤 登志美氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「実務で差がつくWord講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼全12回で学ぶExcel入門（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/?rls)



▼いまさら聞けないExcelシリーズ（eラーニング／全10回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150925/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150925/?rls)



▼Excelで学ぶデータ集計Vol.1（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150217/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150217/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)