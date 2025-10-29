【Amazon スマイルSALE開催】OSCALの人気スマートフォン＆タブレットが最大35％OFF！

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

コストパフォーマンスに優れたスマートデバイスブランドOSCALは、現在Amazonで開催中のスマイルSALEに参加し、人気のスマートフォンおよびタブレットを最大35％OFFの特別価格で販売いたします。セール期間は2025年10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59です。今回のセールでは、高いコストパフォーマンスと高品質を兼ね備えたスマートフォンや、大容量バッテリーを搭載したタフネススマートフォンなど、幅広いラインアップをお得にお買い求めいただけます。なお、各モデルとも数量限定での販売となりますので、お早めにお求めください。

▶ 通常モデル：高コスパのスマートフォン＆タブレット

■ OSCAL Flat2

Android 15を搭載したエントリー向けスマートフォン。6.56インチの90Hzリフレッシュレートディスプレイ、8コアCPU、13MP＋8MPカメラ、5000mAhバッテリーなど、日常使いに十分な性能を備えています。顔・指紋認証、3.5mmイヤホンジャックも搭載し、技適認証済みで安心して利用可能です。

スマイルSALE期間：2025年10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59

●12GB+128GBモデル

通常価格：15,900円 → 割引価格：12,899円（19% OFF）

商品ページ：https://geni.us/88RXphT

●12GB+256GBモデル

通常価格：19,900円 → 割引価格：15,900円（20% OFF）

商品ページ：https://geni.us/OklkmXh

■ OSCAL Tiger13

6.67インチの大画面ディスプレイと90Hzの滑らかなリフレッシュレートで、動画視聴やゲームも快適。24GB+256GBメモリに2TBまで拡張可能で、アプリやデータもたっぷり保存可能です。50MP AIカメラで美しい写真も簡単に撮影でき、5000mAhバッテリー＋18W急速充電で長時間安心。指紋認証・顔認証・NFC対応など、最新機能も充実の一台です。

スマイルSALE期間：2025年10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59

通常価格：24,900円 → 割引価格：22,410円（10% OFF）

商品ページ：https://geni.us/VPk1t

■ OSCAL Pad100

Android 15搭載のモデル。12インチ2Kディスプレイ、24GB+256GB（2TB拡張可能）、9000mAhバッテリー＋PD18W急速充電で長時間使用も安心。16+8MP AIカメラ、4G通話対応、タッチペン・ケース付きで、仕事も学習もエンタメもこれ一台で快適に。

スマイルSALE期間：2025年10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59

通常価格：28,900円 →割引価格：22,705円（21% OFF）

商品ページ：https://geni.us/FmHEo

▶ タフネスモデル：過酷な環境にも耐える高耐久スマートフォン

■ OSCAL Marine2

IP68/IP69K防水防塵・耐衝撃設計を備えたタフネススマートフォン。11000mAhバッテリー、90Hzディスプレイ、16MP AIカメラを搭載。アウトドアや工事現場でも安心して使用できます。

スマイルSALE期間：2025年10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59

●12GB+64GBモデル

通常価格：25,900円 → 割引価格：16,900円（35% OFF）

商品ページ：https://geni.us/BJ8IgF

●24GB+256GBモデル

通常価格：28,900円 → 割引価格：21,899円（24% OFF）

商品ページ：https://geni.us/zOAL7N

■ OSCAL Pilot1

15000mAhの超大容量バッテリーと33W急速充電で、アウトドアでも安心。50MP高画質カメラと138dBの大音量スピーカー搭載。防水・防塵・耐衝撃に優れた堅牢ボディで、仕事にも災害時にも頼れる1台。

スマイルSALE期間：2025年10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59

通常価格23,900円 → 割引価格：21,510円（10% OFF）

商品ページ：https://geni.us/pFXmeGo

■OSCAL Pilot3

最新Android 15搭載、36GB RAM＋256GBストレージ（最大2TB拡張）で圧倒的パフォーマンス。50MP＋20MPナイトビジョン対応カメラ、6.78インチ120Hz大画面。防水・防塵・耐衝撃で、どんな環境でも快適に使えるハイスペックモデル。

スマイルSALE期間：2025年10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59

通常価格：49,900円 → 割引価格：34,105円（32% OFF）

商品ページ：https://geni.us/vgLEY



OSCAL製品は、最新OSと高い信頼性を備えつつ、手頃な価格で提供することを理念としています。

この機会にぜひ、最新のOSCALデバイスをお得にお試しください。

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

「Oscal 公式サイト」

https://www.oscal.hk/

「X(旧Twitter)]

https://x.com/OscalJapan

「Youtube」

https://www.youtube.com/@Oscal_official/videos