「採用一括かんりくん」、「採用AIエージェント」第二弾アップデートを実施

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区 代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）は、クラウド型採用管理システム「採用一括かんりくん」の「採用AIエージェント」アップデート第二弾として、採用業務の「自動化」をサポートする新機能（AI履歴書読み取り※1、AI評価入力アシスタント※2、AI分析※3）を提供開始することをお知らせいたします。

※1,本機能は、現状、採用一括かんりくんfor中途のみの対応となります。採用一括かんりくんfor新卒への対応も順次進めていく計画です。

※2,※3,本機能は、現状、採用一括かんりくんfor新卒のみの対応となります。採用一括かんりくんfor中途への対応も順次進めていく計画です。

リニューアルの背景と目的

当社は、中堅・中小企業の採用を成功に導くため、採用一括かんりくんの「採用AIエージェント」を構想しました。そして、中堅・中小企業が採用を成功させるプロセスを、【集める】【自動化する】【惹きつける】という3つの戦略的ステップで定義しました。

そこで今回、構想の第二弾として、選考・分析フェーズを担う【自動化をサポートするAI】の機能をリリースいたしました。

人事担当者様のリソースをさらに有意義なコア業務（候補者との対話や採用戦略の立案）に充てていただくため、選考・分析フェーズの徹底的な自動化・効率化を実現します。

【新機能】「自動化をサポートするAI」のポイント

採用における「選考・分析」フェーズの工数削減と採用の質向上を支援するため、以下の3つの機能を搭載しました。

１.AI履歴書読み取り

機能内容 ：

履歴書や職務経歴書（PDFや画像ファイル）をアップロードするだけで、AIが記載内容を解析し、応募者情報を自動でシステムに登録する機能です。

主な自動登録項目：

- 基本情報: 氏名（漢字・カナ）、連絡先（電話番号・メールアドレス）、住所、生年月日、性別など- 学歴: 学校名、学部・学科名、在籍期間、卒業区分など- 職務経歴・スキル: 職務経歴、自己PR、希望職種、保有資格、スキルなど- 希望条件: 希望給与、希望勤務地など

期待される効果 ：

これまで手作業で行っていた応募者情報のデータ入力工数を大幅に削減し、入力ミスを防ぎます。

２.AI評価入力アシスタント

機能内容 ：

面接の文字起こしデータを指定のフォームに貼り付けるだけで、AIが内容を解析し、あらかじめ設定された評価項目に対する評点やコメントを自動で生成します。

主な機能 ：

面接の文字起こしデータと指定の評価項目に対する「評価サマリー」の自動生成

期待される効果：

面接官の評価入力時間を大幅に短縮します。また、AIが評価の視点を補助することで、評価のバラつきを抑え、質の高い評価の標準化に貢献します。

３.AI分析

機能内容 ：

「採用一括かんりくん」に蓄積された応募者のテキストデータ（チャット、評価、アンケート）や選考データをAIが多角的に分析し、数値レポートだけでは見えなかった「人柄のミスマッチ」や「選考辞退の予兆」といった質的な課題を可視化・特定し、具体的な改善施策を提案する機能です。

主な機能 ：

- 人柄マッチング分析：紹介会社ごとの評価内容、チャットのやり取り、選考通過率などをAIが横断的に分析します。「候補者が企業の選考基準に人柄面で満たしていない」といったミスマッチがなぜ発生しているかを特定し、採用要件の見直しやエージェントへのフィードバックなど、具体的な改善アクションを提示します。- 選考辞退分析: 辞退者の傾向や根本原因をAIが深掘りし、「紹介会社」「メッセージ」「アンケート」の3つのカテゴリにおいて潜在的な辞退リスクを検知・アラートします。

期待される効果：

これまで感覚的・属人的になりがちだった「人柄評価」や「辞退理由の特定」を、AIがデータに基づいた「曖昧ではない明確な課題」として認知できるようにします。 さらに、具体的な改善アクションもデータに基づいて提示されるため、次の打ち手に困る事もありません。 「辞退可能性のある候補者」を事前に検知して先回りしたアクションを実行できるため、選考過程でのミスマッチ低減や、内定承諾率の向上に貢献します。

今回のリリースで「人柄マッチング」や「選考辞退」の分析に対応しましたが、今後もお客様の課題解決に合わせた多様な分析フォーマットを順次リリースしていく計画です。

