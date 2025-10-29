【動画】牧屋宏幸、一ノ瀬成、三上龍、佐藤陽が出演するムービーを公開
牧屋宏幸、一ノ瀬成、三上龍、佐藤陽が出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。
テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年10月26（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。
出演者
「JJ「J-BOY」モデルオーディション2026 ＃国民的彼氏」予選Aブロックにて、ランキング上位を獲得したメンバーが出演しております。
▼マシェバラ JJ「J-BOY」モデルオーディション2026 ＃国民的彼氏 イベント内容
https://www.mache.tv/event/jboy2026/detail/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wsT1JMj2a9o ]
牧屋宏幸
公式X：https://x.com/makiya_0324
一ノ瀬成
公式X：https://x.com/JoIchinose
三上龍
公式X：https://x.com/ryumika08
佐藤陽
公式X：https://x.com/akira_dreaves
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
