【ドラマ全話無料】『埋もれる殺意』シリーズのN・ウォーカー主演！１話完結型クライムサスペンス『警部補アニカ ～海上殺人捜査ファイル～』 をYouTubeで期間限定全話無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C) UKTV Media Ltd MMXXI

Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、海や湖などで発見された殺人事件を捜査する新チームMHUを率いる警部補アニカによる一話完結のクライムサスペンス『警部補アニカ ～海上殺人捜査ファイル～』S1を10月29日（水）20:00～期間限定全話無料公開開始！

“海上殺人捜査班(MHU)”のリーダーを務めるのは、女性警部補アニカ。自らモーターボートを操縦し、推理力は抜群、ユーモアとウイットに富んだ女性だが、私生活では思春期の娘の子育てに悩むシングルマザー。そんな彼女が率いる個性豊かなチームの面々と共に、“水”をキーワードにした難事件に次々と挑む人気クライムドラマです。

シネフィルWOWOWプラスでもS1全話見放題でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TgctfrVDGe8 ]

『警部補アニカ ～海上殺人捜査ファイル～』S1（2021年／イギリス）

製作総指揮：アラベラ・ペイジ・クロフト

キャスト： ニコラ・ウォーカー／ジェイミー・シーヴェス／ウクウェリ・ローチ／ケイティ・ルング

★シネフィルWOWOWプラスで全話配信中→https://x.gd/xQTuw

■File 1 「海上殺人捜査班、始動」あらすじ

アニカ・ストランドヘッド警部補はスコットランド警察に新設された海上殺人捜査班（MHU）を率いることとなった。元同僚で潜水士のマイケル、若い刑事タイロン、ブレアらと共に捜査に当たる。ある日、頭にもりが刺さった遺体が漁網に引っ掛かって発見される。被害者は小さな観光船会社を運営していたアーサー。彼の下で働いていたフィンリーを容疑者として事情聴取するが、その後、何者かにひき逃げされ……。

