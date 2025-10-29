【Webディレクター】実務経験1～2年ほどの方向け！11/14（金）無料セミナー「“企画力”で差がつく！ Webディレクターのための戦略的サイト設計入門 」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月14日（金）、実務経験1～2年のWebディレクターの方を対象に、無料のオンラインセミナー「“企画力”で差がつく！Webディレクターのための戦略的サイト設計入門」を開催します。

WebサイトやWebサービスの企画・プランニング・設計・構成・進行管理などを担うWebディレクター。Webディレクターとしてのキャリアをスタートして1.2年で構成や進行管理には慣れてきたものの、企画やプランニングをどう進めれば良いか分からない、と感じている方も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、サイト設計の前段階である「企画・プランニング」に焦点を当て、ビジネスロジックとユーザー理解を軸にした思考法と設計術を解説します。



講師を務めるのは、UXストラテジストとして活躍中の小嶋裕亮氏。Webディレクターとして、より戦略的に企画を進めたい方、顧客とビジネスロジックに会話できるようになりたい方におすすめの内容です。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。



＜セミナーの内容＞

・Webディレクターに求められる企画力とは

・事業会社との視点の違いとその背景

・ターゲット設定と独自価値（VP）の整理方法

・ユーザー理解を深める設計手法（ペルソナ・ユースケース）

・サイト構造とシナリオ設計の考え方

・顧客との信頼を築く“会話の質”とは



＜こんな方にオススメ！＞

・実務経験1～2年のWebディレクター

・顧客との会話や信頼関係に悩んでいる方

・企画にユーザー視点やビジネスロジックを活かしたい方

・市場や目的を踏まえた設計をしたい方

・感覚ではなく、論理的に企画を進めたい方

“企画力”で差がつく！ Webディレクターのための戦略的サイト設計入門

■日時

2025年11月14日（金） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

UXストラテジスト

小嶋 裕亮（こじま・ゆうすけ）氏

2007年にWebオペレーターとしてキャリアをスタート。Webデザイナー・ディレクターとして数多くのサイト制作に携わってきました。フリーランスとして企業のプロダクトマネジメントやWebサービス立ち上げを支援する中で、ユーザー理解の重要性を痛感。2016年にサービスデザインとUXデザインを体系的に学び、以降は通信・保険・家電・医療など幅広い業界で新規サービスの企画、UXリサーチ、UI改善、開発体制の立ち上げを行っています。現在はUXストラテジストとして、企業のデジタルプロダクト戦略を支援しながら、PdMやディレクターに向けてUXやサービスデザインの考え方を伝える講義・ワークショップを実施しています。かつて制作現場からキャリアを築いた経験をもとに、「実務でどう役立つか」を重視した内容をお届けします。



■参加費

無料



■定員

60名



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「Webディレクターのための戦略的サイト設計入門」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



