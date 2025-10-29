「ヌルテカ」な艶の秘密は特濃成分。車内装用ピアノブラックパネルやカーナビ画面を美しく守る日本製ガラスコーティング剤「ヌルテカまもる君」新発売！誰でも簡単施工で小傷・指紋を防止◎侍コーティングの技術継承
特濃成分配合車内装用コーティング ヌルテカまもる君
2025年10月、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、車内のピアノブラックパネルを美しく保つ日本製ガラスコーティング剤『ヌルテカまもる君』を発売しました。
“艶と光沢を塗るだけでアップ”をコンセプトに、専門企業監修による高品質な処方を採用。カーナビやシフトパネルなどの内装パーツを、小傷・指紋・ホコリから守りながら、新車のような艶を簡単に再現できる車内装専用のコーティング剤です。
■ 製品概要
ヌルテカまもる君
商品名：ヌルテカまもる君（車内装用ガラスコーティング剤）
ブランド：BELLEMOND（ベルモンド）
容量：5ml（乗用車 約10回分）
付属品：大判クロス（20cm×20cm）
価格：1,980円（※時期により変動）
発売日：2025年10月発売
販売場所：Amazon・楽天市場 BELLEMOND公式ストア
楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1709coatn/
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/E875F476-9AEE-4150-992E-108D65912318?channel=PRT-B1709
＜商品紹介動画＞
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RSaMa3OvzGI ]
■ 新車のような美しさを長持ち
「ヌルテカまもる君」は、国立大学と共同研究を行う専門企業の監修のもと、独自の“先進トリプル成分”を採用。
・日本初上陸の最新シロキサン：ガラス質の艶をプラス
・高純度ナノプラチナ：抗菌性と上質な輝き
・本物のカーボンナノチューブ：耐久性と保護力を強化
これらを贅沢にブレンドすることで、施工直後から深みのある光沢を与え、小傷や指紋・ホコリの付着を防ぎながら、美しい状態を長期間キープします。
高級成分を贅沢にブレンド
■ ピアノブラック専用。艶めく上質感
カーナビやシフトパネルなど、ツヤのある「ピアノブラック素材」は、わずかな擦れや指紋でも目立ちやすい繊細な部分。
「ヌルテカまもる君」は、こうしたデリケートな内装パネルを守るために開発されました。
コーティング後は、しっとりとした艶と透明感が加わり、車内に高級感をプラス。
ふと視線が合うたび、愛車がより特別な存在に感じられます。
ピアノブラックパネルに深い光沢をプラス
■ 誰でも簡単にできるDIY施工
付属の大判クロス（約20cm×20cm）を使って、塗って拭くだけの簡単ステップ。
初心者でもムラなく施工でき、1本で普通車約10回分の施工が可能です。
完全硬化まで約1週間かけてガラス被膜が形成され、光沢感と防汚効果がより高まります。
その後は、月1～2回程度のメンテナンス施工で抗菌・防指紋効果を長く持続。
分厚い大判クロス付き
■ 銀ナノコロイド採用で抗菌・防指紋性アップ
「ヌルテカまもる君」は銀ナノコロイド＋銀イオンのハイブリッド設計。
施工後の表面でAgがゆっくり生成・拡散するため、一般的な銀イオンコーティングより持続的な抗菌効果を発揮します。
指紋やホコリもつきにくく、清潔感のある車内空間をキープできます。
抗菌効果もあり
施工手順１
施工手順２
■ “侍シリーズ”から生まれた信頼の車内用ブランド
BELLEMONDの人気シリーズ「侍コーティング」で培った技術を継承し、車内装専用に特化させたのが本製品「ヌルテカまもる君」。
国内第三者機関での成分検査も完了しており、信頼できる品質で“愛車を長く美しく守る”ケアを提供します。
侍コーティングの技術を受け継いた車内装専用に特化したヌルテカまもる君
簡単コーティング3点セット
使用可能な場所
よくあるご質問
BELLEMOND（ベルモンド）について
BELLEMONDのブランドロゴ
BELLEMOND（ベルモンド） は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ）が展開するプロダクトブランドです。
「暮らしにプラスの心地よさを」をテーマに、スマートデバイスアクセサリーやアロマディフューザー、コーティング製品など、機能とデザインを融合させたアイテムを開発しています。
スマートフォン・タブレットはもちろん、カーナビ画面などのディスプレイ保護フィルムの開発を通じて、“画面を守る”技術とノウハウを磨き続けてきたBELLEMOND。
その蓄積をもとに、今回の「ヌルテカまもる君」では“車内を守る”新たな領域へ。
日本製品質と機能美を追求し、日常のあらゆるシーンに上質な快適さを届けます。
【BELLEMOND公式ショップ】
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/
【BELLEMOND公式メディア】
BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp
tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official
YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official
X：https://x.com/bellemond_jp
Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/