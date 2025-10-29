チームで使うAIメモツールの「メモドーン」がスマートフォンに対応

ulearn株式会社

ulearn株式会社は、チーム向けナレッジ共有＆コミュニケーションサービス「メモドーン」のスマートフォン対応を正式に開始しました。スマートフォンのブラウザからアクセスするだけで、PC版と同様の機能を利用でき、外出先や会議中、展示会・現場などでもリアルタイムにチームの思考を共有できるようになります。

メモドーンとは

メモドーンは、カードにメモを書く“だけ”で、AIが自動的に要約・関連付け・構造化を行うサービスです。面倒な分類や整頓の手間を省くことで、多様な情報の発信を可能にし、チーム内に思わぬつながりや発見を生み出します。



今回のモバイル対応により、移動中や現場での気づきをそのままカードとして投稿でき、リアルタイムに他メンバーと共有することが可能になりました。

スマートフォン版の特徴

ブラウザからすぐに利用可能

アプリのインストール不要で、Android・iPhone両方に対応。

カード作成・閲覧・コメントなどすべての操作が可能

PC版と同じリッチテキストエディタを搭載し、画像添付やAIによる関連カードの提示やマインドマップ閲覧も可能。

展示会・現場・取材などに最適

その場で撮った写真とメモをカードとして保存し、チームに即共有。現場の空気感をリアルタイムで伝えられます。

今後の展開

今後は、スマートフォン特有の操作性を活かし、音声入力によるメモ作成や現場写真から自動要約を生成するAI機能など、モバイル体験をさらに強化していく予定です。

メモドーン公式サイト :https://memodawn.comメモドーン公式の公式サイト