【名古屋で英語のクリスマス体験！】株式会社アライブ、未就園児～小学生対象『クリスマスパーティー2025』開催！

株式会社アライブ

株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2025年12月14日（日）に、未就園児、園児、小学生および保護者の方を対象とした英語のイベント『アライブ主催クリスマスパーティー2025』を開催いたします。アライブの在籍生に限定されず、どなたでも参加が可能です。

アライブクリスマスパーティー2025について

開催日時

2025年12月14日（日）

【午前】10:00~12:00 定員各校40名

【午後】13:40~15:40 定員各校40名

４校舎にて同時開催：定員 計 320名

※定員は会場となる校舎によって異なる場合があります。



参加対象

・アライブ在籍生、一般の方

・未就園児・園児・小学生・保護者さま

※未就園児（2026年4月から年少になるお子さまは、保護者さま同伴でご参加ください）

※園児（2025年12月時点で年少以上のお子さま）

開催場所

・アライブイングリッシュスクール熱田本校 （名古屋市熱田区）

・アライブイングリッシュスクール千種校 （名古屋市千種区）

・アライブイングリッシュスクール本山校 （名古屋市千種区）

・アライブインターナショナルスクール （名古屋市東区）

※所属校に関わらず上記のいずれかお好きな会場にてご参加ください。

※ご兄弟、ご友人と一緒に参加をご希望される場合は、同じ会場をご選択の上お申込みください。

※申込み受付後の参加会場の変更はいたしかねます。

内容

ゲーム＆アクティビティ、クラフト、プレゼント交換、写真撮影など！

景品やお菓子のプレゼントもあります♪

参加費

1,500円(税込)/1名

※なお、未就園児の保護者さまで一緒に参加される方は無料です。ただし、参加できる保護者さまは1名のみです。

ドレスコード

“クリスマスカラー” には、それぞれ意味があります。クリスマスカラーの意味を知って、クリスマスをもっと身近に感じましょう！下記 4 色のいずれかをコーディネートに取り入れてご参加ください♪

・RED 「愛と寛大さ」

・GREEN 「力強さ」「永遠の命」

・WHITE 「純潔」「潔白」

・GOLD 「高貴」「希望」

持ち物

・プレゼント（税込700円以内／飲食物NG）※プレゼント交換用です。参加者1名につき1つ持参してください。

・上履き / 室内履き

お申込みについて

受付期間は、11月3日(月) 12:00～ 12月3日(水) 17:00迄です。

※参加申込人数が定員に達した場合は、期間内でも受付を終了させていただきます。お早めにお申し込みください。

※4つの開催会場から1つご選択ください。

▼申込みはこちらから(https://alive-co.com/news/detail.html?id=982)

▼昨年度の様子はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=r5WX5gRYVfY&t=20s)

【アライブ流】クリスマスパーティーの特色と目的

- 「英語を使う喜び」を体験するアクティビティ

経験豊富な外国人講師とともに、クリスマスをテーマにしたゲーム＆アクティビティ、クラフト制作などを行います。知識としての英語ではなく、伝わる喜びや表現する楽しさを重視したプログラムで、子どもたちの積極性を引き出します。

- 文化への理解を深めるドレスコード

ドレスコードは、クリスマスカラー（RED, GREEN, WHITE, GOLD）のいずれかをコーディネートに取り入れて参加していただきます。色の意味（「愛と寛大さ」「永遠の命」「純潔」「希望」など）や色について事前に学び、クリスマスの文化的背景への理解を深め、異文化交流の機会を設けます。

- 五感を育む体験型アクティビティ

アライブでは、生きる力、未来を切り拓く力を持つ、グローバルリーダーの育成を目指しています。本イベントでは、クリスマスオーナメント作りなどのアートクラフトで触覚や創造性を刺激し、音楽やゲーム、アクティビティを通じて聴覚や身体表現を促します。五感をフル活用して取り組むことで、英語をより記憶に定着させ、好奇心や非認知能力の育成にも繋げます。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/blog/index.html)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール（理科系・理工系のスクール）、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)