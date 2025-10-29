CLUB REBASE½êÂ°¡¦ÎëÌÚµ®ÂçÁª¼ê¤¬Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤è¤ê°éÀ®5°Ì¤Ç»ØÌ¾¡ª
º¸¤«¤é¡¢ºî»³ÍÍ¡Ê¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È ¥Áー¥ÕÊäº´¡Ë¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¡¢µÜÅÄÍÍ¡ÊÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¡ÖCLUB REBASE¡×¡ÊÅìµþÅÔ¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÏ¢ÌÁ½êÂ°¡Ë¤Ï¡¢Åö¥Áー¥à½êÂ°¤ÎÎëÌÚµ®Âç¡Ê¤¹¤º¤ ¤¿¤«¤Ò¤í¡ËÁª¼ê¤¬¡¢2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤è¤ê°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎëÌÚÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤òÄü¤á¤º¡¢¤Þ¤¿¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ÎÂ¿Âç¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò¤¦¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄ¸ý´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¼Ò²ñ¿Í¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤«¤é¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ÎÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤È»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ì´¤òÄÏ¤ó¤À¤³¤È¤ò¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Áー¥à³µÍ×¡Û
CLUB REBASE¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢ËÉÙ¤Ê¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ä¼Ò²ñ¿Í´ë¶È¥Áー¥à½Ð¿È¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿ÀÅÄRebase¥Ý¥Ëー¡Ù½Ð¿È¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤È·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬½¸¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÁÏÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¸ø¼°Àï¤Ë»²Àï¤·¡¢½é½Ð¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¡ØÁ´ÆüËÜ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢±¿±ÄÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëREBASE³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆÈ¼«¤Î°éÀ®¡¦»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Î³èÌö¤Ï¡¢¡È±£¤ì¤¿ºÍÇ½¤Î³«²Ö¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¿´¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤àÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥àÌ¾¡§CLUB REBASE
ÀßÎ©¡§2024Ç¯
´ÆÆÄ¡§ÅÄ¸ý ¼¬¿Í
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ1-9-13 ³Á¾Â¥Ó¥ëB1F
½êÂ°Ï¢ÌÁ¡§ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¡ÊJABA´ØÅìÃÏ¶èÅìµþÅÔ¡Ë
CLUB¡¡REBASE
¡ÔÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Õ
¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ä¼èºà¤Î¤´´õË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô¡§ÉôÄ¹¡¡ÀõÌî·ÃÂÀ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6456-4961
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§asano@rebase-jp.com
¡ÚCLUB REBASE¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/clubrebase
¤½¤ÎÂ¾¡¢Rebase¤Ë´Ø¤¹¤ëSNS¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚRebase¸ø¼°HP¡Ûhttps://rebase-jp.com/
¡ÚRebase¸ø¼°LINE¡Ûhttps://page.line.me/789sabub
¡ÚRebase¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/rebase_jp
¡ÚRebase¸ø¼°TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@rebase_jp
¡ÚÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.jaba.or.jp/