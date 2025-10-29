【北斗の拳】南斗白鷺拳伝承者『シュウ』がSpiceSeed北斗の拳シリーズに登場！11月1日(土)20時より予約受付開始！

株式会社SpiceSeed

ハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博している株式会社SpiceSeed フィギュア事業部（本社：東京都墨田区）は、2025年11月1日(土)20時より、北斗の拳シリーズ『シュウ』を予約開始いたします。

南斗白鷺拳伝承者で、南斗六聖拳においては仁星の宿命を背負う『シュウ』を忠実に再現しました。こだわりぬいた緻密な造形と塗装で360度全ての角度からお楽しみいただけます。

原型製作は、長年の間数多くのフィギュアを手掛け、北斗の拳に並々ならぬ熱い想いを抱いた 松浦健が担当。見るものを飽きさせない造形により、北斗の拳の世界観をお手元でご堪能いただけます。

▶商品ページ：https://spiceseed.jp/?pid=188877533

▶ブログ：http://blog.spiceseed.jp/?eid=342

【商品詳細】

北斗の拳シリーズ『シュウ』

仕 様/塗装済み完成品

素 材/レジンキャスト

サイズ/全高約29.5cm

■価 格

69,800円(税込76,780円)

●詳細はホームページをご覧ください。

https://spiceseed.jp/

◯画像はイメージです。

◯掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証GW-908