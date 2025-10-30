こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【新サービス】合同会社ロケットボーイズ運営 セキュリティ対策Labでリード送客・セミナー企画サービス開始
合同会社ロケットボーイズ（東京都品川区、代表社員：河野 拓）は、
運営メディア「セキュリティ対策Lab」を通じ、リード送客やセミナー集客サービスを開始しました。
◆セキュリティ対策Labs◆
https://rocket-boys.co.jp/security-measures-lab/
◆ サービス対象◆
・情報セキュリティ製品・サービスを提供するメーカー/代理店
・情報システム部門を主対象とするB2B製品 メーカー/代理店
◆ サービス内容◆
・資料リード送客
・当社作成ホワイトペーパーダウロードユーザーのリード送客
・セミナー集客
・各種PR記事の企画と制作
◆ メディアの特徴◆
・セキュリティの情報に特化
・大手企業から中小企業のセキュリティ、情報システム担当者が閲覧
・ダークウェブや脅威情報の独自記事も執筆
具体的なPV数などはお問い合わせください。
◆お問い合わせ◆
https://rocket-boys.co.jp/contact/