合同会社ロケットボーイズ（東京都品川区、代表社員：河野 拓）は、

運営メディア「セキュリティ対策Lab」を通じ、リード送客やセミナー集客サービスを開始しました。

 

◆セキュリティ対策Labs◆

https://rocket-boys.co.jp/security-measures-lab/

 

 ◆ サービス対象◆

・情報セキュリティ製品・サービスを提供するメーカー/代理店

・情報システム部門を主対象とするB2B製品 メーカー/代理店  

 

 ◆ サービス内容◆

・資料リード送客

・当社作成ホワイトペーパーダウロードユーザーのリード送客

・セミナー集客

・各種PR記事の企画と制作

 

 ◆ メディアの特徴◆

・セキュリティの情報に特化

・大手企業から中小企業のセキュリティ、情報システム担当者が閲覧

・ダークウェブや脅威情報の独自記事も執筆

 

具体的なPV数などはお問い合わせください。

 

