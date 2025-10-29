淡路島で最速のクリスマスツリー、2025年11月1日(土)点灯！高さ9ｍの淡路島内最大級クリスマスツリーが淡路ハイウェイオアシスに登場！明石海峡大橋を渡ってすぐ、関西屈指の“最速クリスマス”スポットへ

ユーアールエー株式会社

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の淡路島食材を味わえるレストランや、特産品のショッピングを楽しめる淡路ハイウェイオアシス(運営：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯) では、2025年11月1日(土)より、淡路島最速で、淡路島内最大級のクリスマスツリー(高さ9ｍ)を設置点灯公開いたします。

例年よりもひと足早い演出で、来場者に季節の移ろいを感じていただくとともに、冬の観光シーズンの幕開けを華やかに彩ります。

また本ツリーは、高さ約9メートルの電飾付きで、昼夜問わずフォトスポットとしても楽しめる仕様。明石海峡大橋を渡ってすぐの淡路サービスエリアから直結というアクセスの良さも相まって、ドライブ途中の立ち寄りや家族連れのレジャーにも最適です。

ハロウィンの翌日から、もうクリスマスモード。季節を先取りする華やかな演出

このツリーは2004年以来、毎年淡路ハイウェイオアシスのメイン施設であるオアシス館1Ｆのアトリウムに設置しているもので、おかげ様で今年で23回目を迎えます。

朝晩の冷え込みなどから、徐々に冬の到来を感じ始める今の時期、クリスマスツリー設置というのは、ぴったりのタイミングのように感じております。早くお客様にお楽しみいただきたく、関連イベントも実施いたします。コーラス隊イベントを11月25日(土)17時30分から。淡路島を代表する子供合唱団の洲本少年少女合唱団、洲本高校音楽部など音楽団体の皆さんによるコンサートを開催いたします。

クリスマスツリー設置記念イベント概要

・イベント名：クリスマスツリー点灯イベント

・開催日：2025年11月25日（土）

・時 間：17:30～（予定）

・場所：淡路ハイウェイオアシス ツリー前

・内容：式典、音楽演奏

・観覧料など：無料

・出演予定：洲本市少年少女合唱団

洲本高校音楽部

今だけフォトスポット（サンタクロースも一緒に）点灯期間など

・設置期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）予定

・場所：淡路ハイウェイオアシス オアシス館1F アトリウム（兵庫県淡路市岩屋）

・点灯時間：終日（昼間も点灯）

・入場料：無料

・アクセス：神戸淡路鳴門自動車道「淡路サービスエリア」直結

■総球数 約10,000球

◆淡路ハイウェイオアシスについて

オアシス館の外からでもお楽しみいただけます明石海峡大橋のライトアップも同時にお楽しみいただけます

明石海峡大橋オアシス館（淡路ハイウェイオアシス）

兵庫県立淡路島公園内に位置し、島内の玄関口となる「淡路ハイウェイオアシス」。明石海峡を眺めながら、地元ならではの旬の食材を存分に味わえるレストランや、淡路島の特産品などショッピングが楽しめる淡路物産館を併設する、島の魅力ぎゅっと詰め込んだ施設です。休憩だけでなく、1日中遊んで過ごせる施設です。神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア上下駐車場より連絡道路で直結。

一般道路からも利用可能。

大型観光バス51台、普通車560台収容

※駐車無料

淡路SA上下線から直結

淡路ハイウェイオアシス 兵庫県淡路市岩屋大林2674-3

TEL0799-72-0220

http://www.awajishimahighwayoasis.com/



淡路北スマートインターチェンジについて

http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス、

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、クラフトビールAWAJIBEER、コロッケ

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ