【陶芸×土鍋ご飯と日本酒】東京・押上の隠れ家で新感覚のろくろ体験を｜ろくろと米 ととと

株式会社CREA WORKS

東京・押上／曳舟エリアに、ちょっと変わった和の体験ができる場所があります。

その名も「ろくろと米 ととと」。

店名の通り、ろくろとお米（陶芸と土鍋ご飯にあう和食・日本酒）を軸に、手仕事の温もりと味覚が融合する、静かで豊かな時間を提供してくれるお店です。

自分へのご褒美や、友人や大切な人とのデートや記念日に特別な体験を楽しめます。

徳利からお酒を注ぐ音から「ととと」と名付けられたため、たくさんの徳利が並ぶ。

■ “カウンターでできる小さな陶芸”という新しい体験

ろくろと米とととの陶芸体験は、カウンターで行うまったく新しいスタイル。

ミニ電動ろくろを使用して、自分の手で手のひらサイズの作品を仕上げることができます。

手のひらにのる、かわいらしいサイズの作品は食器としてもインテリアとしてもご利用いただけます。

店員との距離も近いため、ろくろ初心者でも自然と作品づくりに没頭できる空間が広がります。

初めてろくろを体験される方がほとんどですが、スタッフがしっかりサポートするため安心してご参加いただけます。

五感を集中させて土に触れ形を作る時間は、静けさと集中をもたらしてくれます。

ミニろくろを使用している様子カラーバリエーションも豊富。15種類の釉薬から好みのものを選択可能。成形後はお預かりして店舗で完成までの作業を実施。3-4ヶ月後に配送。

■ 炊き立ての土鍋ご飯と日本酒を

陶芸体験の後は、手づくりの器で提供されるお食事へ。

昼は釜炊きごはんの御重をメインとしたランチコース、夜は日本酒のペアリングをより楽しめるような土鍋ご飯をメインとした和食のコースが楽しめます。

ランチは土鍋で炊いたお米を使用したお重、「陶京牛すじ重」もしくは「陶京めんたいこ重」をメインとした御膳形式のメニューを、ディナーでは土鍋で炊いたお米を各グループごとにご用意し、季節に合わせたコース料理をご提供いたします。

どちらのコースでも「米」が原料の「日本酒」も堪能いただけます。

当店のスタッフが皆様のご要望に沿ったものをお持ちいたします。おちょこで少量づつのご提供となりますので、様々なものをお試しいただけます。日本酒も醸造している酒蔵さんの果実酒も多く仕入れているので日本酒以外でもお楽しみいただけます。

スタッフによる説明の後に選ぶ3種日本酒飲み比べセットが人気。日本酒にも合う和食をご提供陶京めんたいこ重陶京牛すじ重

■ 店内は10席だけの贅沢。完全予約制で一人ひとりと丁寧に向き合う

店内は、わずか10席のみの小さな空間。すべての体験が完全予約制となっており、静かに、丁寧に過ごすことができます。

コースは3種類ご用意しております：

【ランチコース】

12:00～14:00／\7800 カウンターろくろ＋御膳形式のランチ 毎週火曜～日曜 限定10席

【ディナーコース】

18:30～22:00／\12000 カウンターろくろ＋コース形式のディナー 毎週水曜～日曜 限定10席※水曜のみ6席

【電動ろくろワークショップ（フリースタイル陶芸）】

11:00~13:00／\6000 電動ろくろの体験【お食事はつきません】 月2回ほど不定期開催 限定4席

☆より本格的な陶芸を楽しみたい方向け。開催日程は公式Instagram等で告知

■ 編集後記：ろくろで整え、和食で満たす “大人の余白時間”

土に触れ、手を動かし、手づくりの器で味わうごはん。

ろくろと米とととでは、そんな贅沢だけれど、静かで控えめな体験が待っています。

忙しい日常から少し離れて、五感で「整う時間」を過ごしてみてはいかがでしょうか。

■店舗情報

ろくろと米 ととと

URL ：https://rokuro-tototo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/rokurotokome.tototo/

住所 ：東京都 墨田区 向島 4丁目 30-14

営業時間：12:00~22:00

定休日 ：月曜日

アクセス：地下鉄押上駅 A3出口より徒歩10分

東武スカイツリーライン曳舟駅より徒歩10分

事前予約：公式HPより完全予約制

運営会社

株式会社クレアワークス

代表取締役：国松 久益

所在地：東京都墨田区向島4-18-9

WEB：https://creaworks.jp/