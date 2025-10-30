







東海酒造株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：森川拓也）は、2025年11月9日（日）に刈谷市産業振興センターで開催されます「第3回 刈谷YOISAKA 良い酔い酒場」（主催：株式会社近藤環商店）に出店することをお知らせいたします。

イベント概要

本イベントは、日本酒・ウイスキー・ビールと飲食店が提供する料理を楽しめる期間限定の酒場イベントです。

今回が第3回目の開催となり、初の室内開催として注目を集めています。

今回のイベントには、東海酒造（尾張ウイスキー）をはじめ、愛知県内の会社を中心に日本酒蔵・ブルワリーが参加予定です。

開催日時

2025年11月8日（土）12:00～21:00

2025年11月9日（日）11:00～20:00

※東海酒造は11月9日（日）のみ出店

会場

刈谷市産業振興センター あいおいホール（愛知県刈谷市相生町1丁目1-6）

チケット

前売り券：3,000円

当日券：3,500円

東海酒造の出店について

東海酒造は11月9日（日）限定で参加し、愛知県限定ブランド「尾張ウイスキー」の有料試飲・販売を行います。

「尾張ウイスキー」は、愛知でしか味わえない特別なウイスキーとして、スタンダード、シェリーカスク、ミズナラカスク、エクスバーボン、ハイクラスモルト、ロイヤルモルトの全6種類を展開。

1,800円（税抜）からの価格帯でありながら本格的な味わいが特徴です。

ぜひ11月9日（日）は刈谷市産業振興センターへお越しください。

商品に関するお問い合わせ先

東海酒造株式会社 担当：森川

本社：〒468-0014 愛知県名古屋市天白区中平5丁目2107

工場：〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：052-838-8175

Mail：info@tokaishuzo.com

HP：https://tokaishuzo.com

※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります

※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております

取材・本プレスリリースお問い合わせ先

東海酒造株式会社 広報

Mail：pr@tokaishuzo.com

※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております

注記： お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。