AI校正のShodo、Zendesk上でワンクリックするだけで生成AIが日本語を校正する新機能をリリース

株式会社ゼンプロダクツ（本社：埼玉県朝霞市）のAI校正サービスShodo（ショドー）がZendesk（zendesk.com）の問い合わせ対応画面で直接AIによる文章のチェックができるブラウザ拡張の機能を2025年10月29日（水曜日）に正式リリースしました。

Shodo （https://shodo.ink/） はAIによる文章の校正をブラウザやWord、Google Docs等で利用できるWebサービスです。この度、Shodoのブラウザ拡張をインストールするだけでZendesk上で入力中に文章を直接校正できるようになりました。

コピー&ペースト不要で校正をし忘れない

Shodoのブラウザ拡張をインストールすると、Zendeskの問い合わせ対応画面でShodoのボタンをクリックするだけでAI校正を実行できます。AIチャットツールに文章をコピー&ペーストしたり、文章を選択して指示を出したりする必要はありません。

AI校正ShodoがZendesk上で直接動作します

提案された修正案もクリックするだけで反映されるため、校正作業の邪魔をしません。Shodoのブラウザ拡張はZendeskの問い合わせ対応画面と統合されているため、お客様への返信を作成する際に「校正をかけ忘れる」という心配もなく、時間や手間を短縮できます。

ブラウザ拡張のインストール方法と対応プラットフォーム

Shodoのブラウザ拡張はGoogle Chrome、Edgeの最新版に対応しております。

こちらのChrome Web Storeから無料でインストールが可能です（インストール後、GoogleアカウントによるShodoへのログインが必要です）。

AI校正サービス「Shodo」について

- https://chromewebstore.google.com/detail/nngjmiibepcaelkkdjopmlcaaiagogmi?hl=ja&utm_sounce=shodo-prtimes&utm_campaign=oct_zendesk(https://chromewebstore.google.com/detail/nngjmiibepcaelkkdjopmlcaaiagogmi?hl=ja&utm_sounce=shodo-prtimes&utm_campaign=oct_zendesk)生成AIによる高度な校正

Shodoは生成AIを利用した文章の校正により、文脈や常識を加味した校正を実現します。

しかし、文章を勝手に書き換えることはせず、従来の校正ツールのように変更すべき点を提案するのが特徴です。

これによりサポート対応をする人の意図しない回答が混入するリスクを低減します。またShodoはタイプミスのチェックだけでなく、以下のような文脈や常識を加味したチェックが可能です。

- オーストラリアの大会は首都であるシドニーで開催された（シドニー→キャンベラ）- 昨日は雨だったので、明日は晴れだった（明日→今日）- 私と清原の3人で伺います（3人→2人）

他にも日付と曜日の間違いのチェックや、表記ゆれの統一、形態素解析を含んだルールのチェックなど従来の校正ツールで必要とされてきた機能も提供されています。

料金プラン

Shodoのブラウザ拡張とZendesk（zendesk.com）の連携は無料でご利用いただけます。月額1,000円（税込）のプレミアムプラン以上のプランを契約することで、校正文字数の制限を解除し、高度な有料の機能をご利用いただけます。

https://shodo.ink/

株式会社ゼンプロダクツについて

株式会社ゼンプロダクツ （https://we.shodo.ink/） は、誰しもがアーティストであると信じています。日常の雑多な仕事や余計な管理作業、イマイチなソフトウェアを打ち壊し、誰しもが持つアート性を仕事に取り戻すことを目的としたITスタートアップです。