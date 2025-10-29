株式会社デンケン、株式会社ジャパン・セキュリティシステム様の導入事例に掲載

株式会社 デンケン

株式会社デンケン（本社：東京都台東区、代表取締役社長：福島弘士）は、株式会社ジャパン・セキュリティシステム様の公式サイトにおいて、弊社が代理店として携わった導入事例が紹介されたことをお知らせいたします。

今回紹介されたのは、株式会社ホンダアクセス様（本社：埼玉県新座市、コーポレートサイト：https://www.honda.co.jp/ACCESS/）のオフィスにおけるセキュリティシステム導入事例です。

ホンダアクセス様は、Hondaグループにおいて四輪のHonda車をさらに魅力的に快適にするための純正アクセサリーを企画、開発、販売する会社であり、そのオフィス環境整備の一環として、株式会社ジャパン・セキュリティシステム様のカメラシステムを採用されました。

弊社デンケンは、代理店として機器の選定から導入支援までを担当いたしました。

導入事例の中では、お客様より次のようなお言葉を頂戴しました。

｜ 「これまでオフィス機器や社内のインフラ面を全面的にフォローいただいている

｜ デンケン様からの推奨メーカーでしたので、安心してお任せしました。」

このようにお客様から信頼のお言葉をいただけたことを、心より嬉しく思っております。

デンケンは今後も、通信・ネットワーク・セキュリティ・オフィスインフラといった多角的な領域において、お客様の業務を支え、快適で安全な環境づくりを共に進めてまいります。

掲載ページはこちら

株式会社ジャパン・セキュリティシステム 導入事例ページ

https://www.js-sys.com/case/system/a135

💬 専務役員コメント

今回、日頃より大変お世話になっているHonda様よりこのようなお言葉をいただけたこと、そして長年にわたり携わらせていただいた取り組みを評価いただけたことを、心から嬉しく感じています。

お客様との信頼関係は、一朝一夕で築けるものではありません。

社内メンバーはもちろん、日々現場で支えてくださっているパートナーの皆様、関係者の方々の努力の積み重ねがあってこそだと思っています。

この場をお借りして、皆さんに心より感謝申し上げます。

これからも「デンケンに任せてよかった」と言っていただけるよう、誠実に、丁寧に、お客様とともに歩んでまいります。

【株式会社デンケンについて】

株式会社デンケンは、通信インフラ・ネットワーク構築・セキュリティ・クラウドサービスなど、企業のICT環境をトータルにサポートする技術企業です。

「人と技術で信頼をつなぐ」を理念に、創業以来、オフィスの安心と効率化を支えるパートナーとして多くのお客様からご愛顧いただいております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社デンケン

総務部

〒110-0016 東京都台東区根岸5-11-25

TEL：03-3871-5251

E-mail：info@dnkn.co.jp

Webサイト：https://www.dnkn.co.jp