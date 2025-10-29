買い切りPDF編集ソフト「PDNob」 ハロウィン限定キャンペーン開催中

■ハロウィン期限限定キャンペーン概要

Tenorshare(Hongkong)LimitedTenorshare PDNobハロウィン期限限定セール

対象製品：Tenorshare PDNob（PDF 編集ソフト）

特典内容：永久ライセンスが55％OFF／1年間プラン購入でさらに3か月無料プレゼント

実施期間：2025年11月7日（金）まで

対象ページ：公式キャンペーンページ http://bit.ly/47ufrYY(http://bit.ly/47ufrYY)

■Tenorshare PDNobとは

キャンペーン概要

Tenorshare PDNob(http://bit.ly/47ufrYY)は、PDFの編集・変換・結合・分割・ページ整理・透かし追加・注釈作成など、さまざまな操作を1つのソフトで行えるオールインワンPDFソフトです。



さらに、OCR文字認識機能により紙の書類やスキャンPDFをデジタルテキストに変換でき、AIによる要約や自動翻訳機能も搭載しているため、ビジネス文書の効率化や学習資料の整理にも最適です。



完全オフラインで利用できるため、インターネット環境がなくても作業が可能で、機密文書の安全な編集にも対応しています。



また、購入後は永久ライセンスとして使えるため、一度購入すれば継続的な更新費用は不要です。

■こんな方におすすめ

Tenorshare PDNobの入手方法は？

Tenorshare PDNob基本機能- サブスク型のPDFソフトを解約し、買い切り型を探している- PDFの編集・結合・ページ削除を直感的に行いたい- 日本語含むOCRで紙資料をデータ化したい- 外出先や企業環境でも、安全なローカル編集が必須

対応OS：Windows 10 以上に対応 / macOS 10.0 - 26をサポート

ダウンロード方法：公式サイトより、無料体験版を含む最新版のTenorshare PDNobを簡単にダウンロードいただけます ➤ http://bit.ly/47ufrYY(http://bit.ly/47ufrYY)

製品操作ガイド：https://www.tenorshare.jp/guide/how-to-use-pdnob-pdf-editor.html

【会社概要】

会社名:Tenorshare

お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/

ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/pdf-editor-software-free-download.html

公式Twitter(ツイッター)：https://twitter.com/Tenorshare_JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan