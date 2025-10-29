孤独じゃない、ひとり経営。99サポートが“ひとり社長応援プログラム”を始動

CLEAR INNOVATION 株式会社

中小企業の人手不足、後継者不在、採用難。

その裏で、静かに闘う人たちがいる。

- 社員ゼロ、でも挑戦を止めない“ひとり社長”たちだ。

CLEAR INNOVATION株式会社（本社：東京都／代表取締役：山本凌大）は、そんな「ひとりで戦う経営者」を支援するため、「ひとり社長応援プログラム」を2025年11月より正式スタートします。

通常月額9,900円（税別）の「99サポート」を、6ヶ月間無料、さらにその後の6ヶ月も特別価格6,600円（税込）で提供。

営業・人材・協業のすべてを“人をシェアする仕組み”で支援し、ひとり社長の挑戦を本気で後押しする全国プログラムです。

日々奮闘するひとり社長へのメッセージ

ひとりで戦う、すべての社長へ。

営業も、請求も、未来づくりも。



誰かに任せたくても、任せられない日々がある。

それでも、走り続けてきた。



そんな1人社長を、私たちは心から尊敬しています。

だからこそ、支えたい。

一緒に戦いたい。

99サポートは、「人をシェアする」仕組みで、

あなたの挑戦を、孤独にしない。

1人社長応援プログラム--

あなたの覚悟に、本気で応える。

背景｜“ひとり社長”という存在が日本を支えている

中小企業の99%を占める経営者の中で、

年々増えているのが「社員ゼロ・1人社長」という存在です。

- 日本政策金融公庫によると、開業企業の約3割が「従業員なし」。- その多くが、営業・事務・経理・採用までを一人で担っています。- 一方で、「相談できる相手がいない」「人を雇う余裕がない」といった声が多数。

「本当は仲間がほしい。でも、雇う勇気がない。」

そんな“ひとり社長のリアル”に、99サポートは本気で寄り添います。

プログラム概要

対象

従業員0～5名の法人・個人事業主

内容

通常月額9,900円（税別）の99サポートを6ヶ月間無料で提供。さらにその後の6ヶ月を特別価格6,600円（税込）で利用可能。

特典

１. 半年間会費無料

初期費用も月額も、最初の6ヶ月はすべて無料。

リスクゼロで、99サポートのすべての機能を体験できます。

「まずは使ってみたい」という1人社長に最適な特別プランです。

２. さらに半年間会費半額

無料期間終了後も、次の6ヶ月は特別価格の月額6,600円で利用可能。

固定費を抑えながら、継続的に案件・協業の機会を広げられます。

３. 特別サポートプラン無償提供

99サポート運営チームが、あなたの企業に伴走。

人材マッチングや協業支援を手厚くサポートします。

通常有料のサポートプランを、6ヶ月間無償でご提供。

応募方法

https://99-support.com/lone-presidentよりエントリー（審査制・先着順）

代表コメント

日本には、たった一人で会社を動かし続けている経営者がたくさんいます。

営業も経理も現場も、自分ひとりで背負いながら挑み続ける姿を、

私たちはこれまで多く見てきました。

そうした「1人社長」は、誰よりも強く、そして誰よりも孤独です。

私たちは、その現実を変えたい。

「人を雇えないなら、人をシェアすればいい。」

それが、99サポートが掲げる新しい経営のかたちです。

この“1人社長応援プログラム”は、

そうした挑戦者がリスクなく一歩を踏み出せるよう、

本気で伴走するために立ち上げました。

ひとりの挑戦を、社会全体で支える。

その想いを、これからも形にしていきます。

CLEAR INNOVATION株式会社 代表取締役

山本 凌大

今後の展開

本プログラムを通じて、全国の「ひとり社長」同士がつながる

“ひとり経営ネットワーク”を創出します。

将来的には、

- 地方自治体・商工会議所との連携による地域版1人社長応援プロジェクト- 異業種協業の事例を発信する「ひとり社長アワード」開催- 専門家・経営者が支え合う“シェア経営”の新モデル確立

を視野に展開していきます。

会社概要

会社名： CLEAR INNOVATION株式会社

代表取締役： 山本 凌大

所在地： 東京都

事業内容： 中小企業向け人材シェアプラットフォーム「99サポート」の運営

会社ホームページ：https://clear-innovation.com/

サービスURL： https://99-support.com/(https://99-support.com/)

特設ページ：https://99-support.com/lone-president

お問い合わせ先

CLEAR INNOVATION株式会社 広報担当

E-mail：info@clear-innovation.com

