孤独じゃない、ひとり経営。99サポートが“ひとり社長応援プログラム”を始動
中小企業の人手不足、後継者不在、採用難。
その裏で、静かに闘う人たちがいる。
- 社員ゼロ、でも挑戦を止めない“ひとり社長”たちだ。
CLEAR INNOVATION株式会社（本社：東京都／代表取締役：山本凌大）は、そんな「ひとりで戦う経営者」を支援するため、「ひとり社長応援プログラム」を2025年11月より正式スタートします。
通常月額9,900円（税別）の「99サポート」を、6ヶ月間無料、さらにその後の6ヶ月も特別価格6,600円（税込）で提供。
営業・人材・協業のすべてを“人をシェアする仕組み”で支援し、ひとり社長の挑戦を本気で後押しする全国プログラムです。
日々奮闘するひとり社長へのメッセージ
ひとりで戦う、すべての社長へ。
営業も、請求も、未来づくりも。
誰かに任せたくても、任せられない日々がある。
それでも、走り続けてきた。
そんな1人社長を、私たちは心から尊敬しています。
だからこそ、支えたい。
一緒に戦いたい。
99サポートは、「人をシェアする」仕組みで、
あなたの挑戦を、孤独にしない。
1人社長応援プログラム--
あなたの覚悟に、本気で応える。
背景｜“ひとり社長”という存在が日本を支えている
中小企業の99%を占める経営者の中で、
年々増えているのが「社員ゼロ・1人社長」という存在です。
- 日本政策金融公庫によると、開業企業の約3割が「従業員なし」。
- その多くが、営業・事務・経理・採用までを一人で担っています。
- 一方で、「相談できる相手がいない」「人を雇う余裕がない」といった声が多数。
「本当は仲間がほしい。でも、雇う勇気がない。」
そんな“ひとり社長のリアル”に、99サポートは本気で寄り添います。
プログラム概要
対象
従業員0～5名の法人・個人事業主
内容
通常月額9,900円（税別）の99サポートを6ヶ月間無料で提供。さらにその後の6ヶ月を特別価格6,600円（税込）で利用可能。
特典
１. 半年間会費無料
初期費用も月額も、最初の6ヶ月はすべて無料。
リスクゼロで、99サポートのすべての機能を体験できます。
「まずは使ってみたい」という1人社長に最適な特別プランです。
２. さらに半年間会費半額
無料期間終了後も、次の6ヶ月は特別価格の月額6,600円で利用可能。
固定費を抑えながら、継続的に案件・協業の機会を広げられます。
３. 特別サポートプラン無償提供
99サポート運営チームが、あなたの企業に伴走。
人材マッチングや協業支援を手厚くサポートします。
通常有料のサポートプランを、6ヶ月間無償でご提供。
応募方法
https://99-support.com/lone-presidentよりエントリー（審査制・先着順）
代表コメント
日本には、たった一人で会社を動かし続けている経営者がたくさんいます。
営業も経理も現場も、自分ひとりで背負いながら挑み続ける姿を、
私たちはこれまで多く見てきました。
そうした「1人社長」は、誰よりも強く、そして誰よりも孤独です。
私たちは、その現実を変えたい。
「人を雇えないなら、人をシェアすればいい。」
それが、99サポートが掲げる新しい経営のかたちです。
この“1人社長応援プログラム”は、
そうした挑戦者がリスクなく一歩を踏み出せるよう、
本気で伴走するために立ち上げました。
ひとりの挑戦を、社会全体で支える。
その想いを、これからも形にしていきます。
CLEAR INNOVATION株式会社 代表取締役
山本 凌大
今後の展開
本プログラムを通じて、全国の「ひとり社長」同士がつながる
“ひとり経営ネットワーク”を創出します。
将来的には、
- 地方自治体・商工会議所との連携による地域版1人社長応援プロジェクト
- 異業種協業の事例を発信する「ひとり社長アワード」開催
- 専門家・経営者が支え合う“シェア経営”の新モデル確立
を視野に展開していきます。
会社概要
会社名： CLEAR INNOVATION株式会社
代表取締役： 山本 凌大
所在地： 東京都
事業内容： 中小企業向け人材シェアプラットフォーム「99サポート」の運営
会社ホームページ：https://clear-innovation.com/
サービスURL： https://99-support.com/(https://99-support.com/)
特設ページ：https://99-support.com/lone-president
お問い合わせ先
CLEAR INNOVATION株式会社 広報担当
E-mail：info@clear-innovation.com