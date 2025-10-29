孤独じゃない、ひとり経営。99サポートが“ひとり社長応援プログラム”を始動

CLEAR INNOVATION 株式会社

中小企業の人手不足、後継者不在、採用難。
その裏で、静かに闘う人たちがいる。
- 社員ゼロ、でも挑戦を止めない“ひとり社長”たちだ。



CLEAR INNOVATION株式会社（本社：東京都／代表取締役：山本凌大）は、そんな「ひとりで戦う経営者」を支援するため、「ひとり社長応援プログラム」を2025年11月より正式スタートします。


通常月額9,900円（税別）の「99サポート」を、6ヶ月間無料、さらにその後の6ヶ月も特別価格6,600円（税込）で提供。
営業・人材・協業のすべてを“人をシェアする仕組み”で支援し、ひとり社長の挑戦を本気で後押しする全国プログラムです。







日々奮闘するひとり社長へのメッセージ




ひとりで戦う、すべての社長へ。


営業も、請求も、未来づくりも。



誰かに任せたくても、任せられない日々がある。


それでも、走り続けてきた。



そんな1人社長を、私たちは心から尊敬しています。


だからこそ、支えたい。
一緒に戦いたい。



99サポートは、「人をシェアする」仕組みで、
あなたの挑戦を、孤独にしない。



1人社長応援プログラム--
あなたの覚悟に、本気で応える。




背景｜“ひとり社長”という存在が日本を支えている

中小企業の99%を占める経営者の中で、
年々増えているのが「社員ゼロ・1人社長」という存在です。



- 日本政策金融公庫によると、開業企業の約3割が「従業員なし」。
- その多くが、営業・事務・経理・採用までを一人で担っています。
- 一方で、「相談できる相手がいない」「人を雇う余裕がない」といった声が多数。


「本当は仲間がほしい。でも、雇う勇気がない。」


そんな“ひとり社長のリアル”に、99サポートは本気で寄り添います。




プログラム概要




対象


従業員0～5名の法人・個人事業主



内容


通常月額9,900円（税別）の99サポートを6ヶ月間無料で提供。さらにその後の6ヶ月を特別価格6,600円（税込）で利用可能。



特典


１. 半年間会費無料


初期費用も月額も、最初の6ヶ月はすべて無料。
リスクゼロで、99サポートのすべての機能を体験できます。
「まずは使ってみたい」という1人社長に最適な特別プランです。



２. さらに半年間会費半額


無料期間終了後も、次の6ヶ月は特別価格の月額6,600円で利用可能。
固定費を抑えながら、継続的に案件・協業の機会を広げられます。



３. 特別サポートプラン無償提供


99サポート運営チームが、あなたの企業に伴走。
人材マッチングや協業支援を手厚くサポートします。
通常有料のサポートプランを、6ヶ月間無償でご提供。




応募方法


https://99-support.com/lone-presidentよりエントリー（審査制・先着順）





代表コメント



日本には、たった一人で会社を動かし続けている経営者がたくさんいます。
営業も経理も現場も、自分ひとりで背負いながら挑み続ける姿を、
私たちはこれまで多く見てきました。



そうした「1人社長」は、誰よりも強く、そして誰よりも孤独です。
私たちは、その現実を変えたい。



「人を雇えないなら、人をシェアすればいい。」
それが、99サポートが掲げる新しい経営のかたちです。



この“1人社長応援プログラム”は、
そうした挑戦者がリスクなく一歩を踏み出せるよう、
本気で伴走するために立ち上げました。



ひとりの挑戦を、社会全体で支える。
その想いを、これからも形にしていきます。




CLEAR INNOVATION株式会社 代表取締役
山本 凌大





今後の展開

本プログラムを通じて、全国の「ひとり社長」同士がつながる
“ひとり経営ネットワーク”を創出します。


将来的には、


- 地方自治体・商工会議所との連携による地域版1人社長応援プロジェクト
- 異業種協業の事例を発信する「ひとり社長アワード」開催
- 専門家・経営者が支え合う“シェア経営”の新モデル確立

を視野に展開していきます。




会社概要

会社名： CLEAR INNOVATION株式会社
代表取締役： 山本 凌大
所在地： 東京都
事業内容： 中小企業向け人材シェアプラットフォーム「99サポート」の運営


会社ホームページ：https://clear-innovation.com/
サービスURL： https://99-support.com/(https://99-support.com/)


特設ページ：https://99-support.com/lone-president




お問い合わせ先

CLEAR INNOVATION株式会社 広報担当
E-mail：info@clear-innovation.com