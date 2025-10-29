シニア住宅のDXを推進 東急イーライフデザインに高齢者見守りサービスを納入

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・IT基盤サービスセグメント（セグメントCEO：長尾 頼明）の丸紅ネットワークソリューションズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩 以下、丸紅ネットワーク）は、株式会社東急イーライフデザインが運営するシニア住宅「グランクレールあざみ野」でのテスト運用にむけて、IoTを活用した「高齢者見守りサービス」を納入します。

高齢化の進展に伴い、全国的に介護施設の利用者は年々増加し、介護従事者の人手不足や業務負担の増大が深刻な社会課題となっています。加えて、入居者のプライバシー保護も不可欠です。

「高齢者見守りサービス」は、センサー機器からクラウド、データ活用までワンストップでIoT導入をトータルでサポートする、IoTプラットフォーム「MAIDOA Plus」を活用し、居室内に設置された温湿度センサー・人感センサーを連携させ、センサーから取得した情報を「MAIDOA Plus」に集約。複合データとして入居者の生活状況をリアルタイムで見守ります。異常を検知した際には即時に住宅スタッフへアラートを発信し、プライバシーに配慮しながら、安心・安全に寄与する見守りサービスの提供が可能となり、同時に住宅スタッフの負担軽減および業務効率化を実現します。

システムイメージ図

丸紅I-DIGIOグループは、今後も高齢者見守りサービスのパッケージ化・スピード感を持った提供を通じて、介護施設や病院などの業務効率の向上に貢献し、介護業界のDX推進を支援します。

製品サイト： https://www.marubeni-network.com/solution/ai_iot/mimamori.html

【グランクレールあざみ野について】

「グランクレールあざみ野」は、あざみ野の低層住宅地に佇む、グランクレールシリーズ第1号の住宅です。緑豊かな中庭を中心とした開放的な居住空間、多彩な共用部分、健康維持を支えるイベント。長い歴史と経験に基づく運営ノウハウをもとに、ゆとりある人生を愉しむお手伝いをいたします。

紹介サイト： https://www.grancreer.com/senior/list/azamino/

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

IT基盤サービスセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

