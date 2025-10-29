【Algomatic】AI World 2025 秋 東京に出展

株式会社Algomatic

株式会社Algomatic（本社：東京都港区、代表取締役CEO：大野峻典、以下Algomatic）はI 、2025年10月29日～31日に、幕張メッセで開催される『AI World 2025 秋 東京』に出展いたします（8ホール、ブース番号：S21-65）。

『AI World 2025 秋 東京』は、ビジネス変革と業務効率化を加速する最新のAIソリューションが一堂に会する展示会です。チャットボット、機械学習、画像・音声認識、自然言語処理、対話AIなど、さまざまな最新技術やサービスが紹介され、DX推進や業務改革を目指す企業を対象に、実践的なヒントや新たなパートナーシップを得られる場として、3日間にわたり開催されます。

Algomaticのブースでは、業界特化AIエージェントの最新事例をテーマにデモンストレーションを交えてご紹介します。製造・物流・金融・流通など各業界に最適化された具体的な活用事例のほか、AIエージェントを短期間で構築できる独自の仕組みや、生成AI時代に不可欠な人材育成サービスなど、企業の持続的なAI活用を後押しする取り組みを幅広くお伝えします。

【出展概要】

【入場方法】

- 名称：AI World 2025 秋 東京- 日程：2025年10月29日（水）～31日（金）各日10:00～17:00- 会場：幕張メッセ 1～3、8ホール- ブース番号：8ホール、S21-65- 主催：AI World 実行委員会- イベントページ：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyol

下記のボタンから来場登録をお願いいたします。ご登録完了後、来場者バッジが発行されます。そちらを印刷いただくことで、当日スムーズにご入場いただけます。

来場者ご登録フォーム :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-tokyo

■Algomatic AI Transformation（AX）について

Algomatic AI Transformation（AX）は、「企業のAIネイティブな事業創造」を実現すべく、生成AIを活用した業務変革から、AIネイティブな新規事業創出までを一気通貫で支援します。加えて、開発や要件定義を加速するためのAIソリューションや、AI人材育成を支援する研修プログラムも提供しています。

https://ax.algomatic.jp/

■AI変革人材育成のための実務直結型プログラム『Algomatic AI Academy』について

『Algomatic AI Academy』は、企業向けAI変革人材育成のための実務直結型プログラムです。ビジネスの現場における役職や業務内容に合わせた“実務直結型”の研修プログラムで、企業ごとの目的や課題に沿った組織変革を促進します。研修プログラム終了後は、ご要望に応じて専任メンターが実際の現場課題に寄り添い、継続的な支援を通じて業務変革と組織づくりをサポートします。

https://algomatic.jp/ai-academy/

■Algomaticについて

社 名 ：株式会社Algomatic

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：大野 峻典

設 立 ：2023年4月13日

事業内容：大規模言語モデル等生成AI技術を活用した、サービスの開発・提供

会社HP：https://algomatic.jp/