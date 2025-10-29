水道会社発祥のスーツに見える作業着「WWS」、10/31（金）TAION別注「WWS×TAION インナーダウンベスト」を販売開始！静電気軽減、後ろ身頃にウエスト調整機能を搭載

株式会社オアシスライフスタイルグループ

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区 代表取締役：関谷有三)は、2025年10月31日（金）からTAIONに別注を依頼した「WWS×TAION インナーダウンベスト」を販売開始いたします。

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM000585

- 静電気軽減、後ろ身頃にウエスト調整機能を搭載、10/31(金)「WWS×TAION インナーダウンベスト」販売開始

この度、10月31日（金）から日本発のインナーダウンに特化したブランド「TAION」に別注依頼した「WWS×TAION インナーダウンベスト」を販売開始いたします。

本商品は、軽量かつボリュームのある800FPの上質ダウンながら、表面生地は軽さと吸い付くような肌触りを実現したTAIONベストセラーアイテム「シティ シングルダウンジレ」をベースに別注。首元と両脇に静電気軽減機能のある放電テープを搭載し、後ろ身頃にはウエストを2段階調整できる仕様にいたしました。

また、フロントとバックル部分のボタンをシルバーの金属製ドットボタンにし、バックルの手持ち部分を細くするなどよりビジネスシーンで使いやすいスタイリッシュ仕様にしています。また、コンパクトに持ち運べるパッカブル仕様のブランドロゴ付収納袋が付属しています。2025年10月31日（金）からWWS公式オンラインストア・WWS直営6店舗*にて一般販売を開始いたします。

- 「WWS×TAION インナーダウンベスト」商品詳細

商品名：WWS×TAION インナーダウンベスト

価格：\13,200（税込）

カラー：ブラック/ダークネイビー

サイズ：S/M/L/XL/2XL

機能・仕様：軽量かつボリュームのある800FPの上質ダウン、ダウンの吹き出しを最小限に抑えるダウン専用糸を使用、柔らかく張りのある高密度ナイロン使用、手洗い可能

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM000585

- 「WWS×TAION インナーダウンベスト」販売先一覧

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM

WWSヤエチカ店：https://www.workwearsuit.com/contents/yaesu

WWS FlagshipStore新宿：https://www.workwearsuit.com/contents/shinjukusanchome

WWS ららテラス川口：https://www.workwearsuit.com/contents/lalaterrace_kawaguchi

WWSららぽーとEXPOCITY：https://www.workwearsuit.com/contents/lalaport_expocity

WWSサカエチカ：https://www.workwearsuit.com/contents/sakaechika

WWSディアモール大阪：https://www.workwearsuit.com/contents/diamor_osaka

- TAIONとは

タイオン(TAION)は、日本のインナーダウンウェアブランド。ブランド名は潜在的な暖かさを意味し、日本発のイメージを膨らませる“体温”に由来します。クオリティーに対して、圧倒的なコストパフォーマンスによる価値の追求をスローガンとし、高品質で高機能なインナーダウンを幅広く展開していています。

ブランドHP：https://taion-wear.jp/

- WWSとは

WWSは、2018年3月から機能性とファッション性を両立させたスーツに見える作業着を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを販売しています。累計販売着数は40万着を突破。独自開発の新素材「ultimex/アルティメックス」を用い、高機能性を実現しました。

- 会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com/