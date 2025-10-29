営業マネージャーに必要な「意図して成長させる」力。営業支援200社以上のノウハウに基づくマネジメント研修！

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回のマネジメント研修のテーマは「成長戦略」。

人は、一定ラインまでくると1つの物事に対して成長しづらくなってしまうもの。成長が実感できないと落ち込んでしまうことが無いように、意図的に成長させに行くのもマネージャーの役割の1つです。

そこで今回、マネージャー全員でもう一段組織としてレベルアップするために、各部署の中で「これができるようになれば理想」ということを考えるワークを実施しました。出てきたアイディアを一部ご紹介します。

- 自分が実施しているプロジェクトの理解度を高める- 質問が気軽にしやすい環境づくりを実施する- 部署間の横のつながりを強化する- 情報共有をスムーズに

こういったアイディアに対し、講師の笹田よりフィードバックを実施。

- 自分が実施しているプロジェクトの理解度を高める

→「プロジェクトを好きになる・プロジェクトを理解できている」ことをもう少し定義づけすると更に良い。「いつまでにこうなっていればクリア」というものを明確に持っておくと、動きが明確になる。

- 横のつながりを強化する

→具体的な数値を持って動き方を企画するのも良い。例えば今月中に部署全員で集まる時間を◯回設ける、そこではこんなことをテーマに話そう、などといった形。営業ハックで使用しているバーチャルオフィスも活用できるのでは。

- 情報共有をスムーズに

→営業ハックの横のつながりは既にある方と考えている。もう一歩、部署をまたいだ同じプロジェクトの人と共有ができれば相乗効果を作っていけるはず。ただ枠を超えたコミュニケーションをどこまで管理するのか、ということを念頭に置いていく事が必要になる。

営業で成果を出すためには営業スキルなども勿論重要ですが、「人間として成長する」ことが近道であるとも言えます。そのことを踏まえて、どのように成長させていくかを考えていくことがマネージャーの役割であるという話が行われ、研修は終了しました。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

研修実施概要

開催日：10月22日(水)13:30～14:00

形式：オンライン

参加人数：約7名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency