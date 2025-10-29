ヘアアクセサリースペシャリティーストア＜THE HAIR BAR TOKYO＞にてホリデーコレクションの展開が始まります！

ギャップインターナショナル株式会社モデルはCrystal Prism Headband Blue x Black を着用

2025年10月29 日（水）＜THE HAIR BAR TOKYO＞からホリデーコレクションのご紹介が始まります。THE HAIR BAR TOKYO Holiday 2025 collectionのテーマは Silent Glow。あなたを照らす、ひとつの輝き、冬の静寂に目覚めるゴールドの輝き。凛としたフォルムと上質な煌めきが「自信」というエレガンスを映し出すラインナップです。まずはニューヨーク発「colette malouf」を皮切りに、魅力的な海外セレクトが続々登場します。

詳細を見る :https://thehairbar.jp/blogs/degital-catalogue/holiday-2025-collection-digital-catalogue-vol-1

【Crystal Prism Collection by colette malouf】

Blue x BlackLight Brown x Gold

左上：Crystal Prism Headband 27,500円 左下：Crystal Prism 10cm Barrette 24,200円

Crystal Prism Pony 15,400円 Crystal Prism Windmill Pony 16,500円 （すべて税込）

ブラックとブルー、ゴールド＆ライトブラウンが奏でるコントラスト。

スクエアのクリスタルガラスをフィーチャーしたコレットマルーフの新作ポニー2種にヘッドバンドとバレッタのラインナップ。規則正しく並んだ3つのスクエアの間に2粒の小さなクリスタルガラスが輝き、リズミカルなフォルムはまるで髪につけるミニマルアートのよう。チェッカーボードカットのファセットがクールさを強調し、その名の通りプリズムのミステリアスな輝きが魅力。同じく4つのスクエアの中心に小さなクリスタルガラスが輝き、ウインドミル(風車)のモチーフに仕上げたポニーはブレスレットとしてもお使いいただけます。ヘッドバンドは細いワイヤーが髪に隠れることで美しい光のアラインが自然に立ち上がりアイキャッチーな仕様に。バレッタはシリーズの中でも9個のクリスタルガラスが並ぶことで、随一の華やかさを誇ります。どちらの配色もマチュアな雰囲気でドレスアップをより高貴に彩るアイテムです。

【Metal Butterfly Pony by colette malouf】

各色19,800円（税込）

コレットマルーフのヒット作の一つ、メタル バタフライ ポニー。ゴールド、シルバー、ローズゴールド、ブラック、オイルの５色を展開し、センターにはそれぞれのメタルの色に合わせたマーキスカットのクリスタルガラスが輝きます。羽根の表面はつややかに磨き上げられ、ジュエリーライクな光沢も魅力。古語では「てふてふ」と読む蝶は、「ご縁が長々（ながなが）と続く」という願いを込めた意味合いで使われることもあります。幼虫からさなぎを経て美しい蝶へと姿を変える過程は、大きな成長や変化、復活の象徴とされており、人生の転機や新しいステージに立つ瞬間を祝うモチーフとして着物の柄などにも「縁起物」として古くから重宝されてきました。そんな蝶をモダンなデザインに落とし込んだメタルバタフライ。これから年末に向けて多くなる「集まる場」で集うすべての方に幸運をもたらしますように。シンプルなスタイルもこれ一つでラグジュアリアスに格上げしてくれるなポニーは、ギフトやご褒美としてもおすすめです。

【Holiday Special Gift Wrapping】

10月29日（水）～ 12月25日（木）まで、全国の店舗およびオンラインストアにて、ホリデー限定デザインのショッパーでお包みをいたします。オンラインストアでは、ご希望の方に限りショッパーを同梱いたします。マットな黒をベースに上品なゴールドエンボスのロゴがマチュアなギフトを演出します。店頭ではジェンダレスなアイテムも多数取り揃えておりますので、大切な方への贈り物にも、ご自身へのご褒美にも、この季節だけの特別なラッピングを是非お楽しみください。

2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつけるHairのスペシャリティーズストア。屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。

