「本田美奈子. 没後20年特集」11月6日(木)特集放送、CS衛星劇場
CS放送「衛星劇場」では、「本田美奈子. 没後20年特集」を11月に放送します。
1985年、シングル「殺意のバカンス」でデビューし、ミュージカルへの出演など常に挑戦し続けた歌姫、本田美奈子.。2005年11月6日に急性骨髄性白血病のため38歳の若さでこの世を去ってから、2025年11月で20年を迎えます。衛星劇場では、本田美奈子.の命日である11月6日(木)に、「ドラマティック・フラッシュ」(1986年)、「MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN」 (1986年)、「DISPA 1987」(1987年)を一挙放送します。ぜひご覧ください。
「本田美奈子. ドラマティック・フラッシュ」(C)ユニバーサル ミュージック
本田美奈子. ドラマティック・フラッシュ
★CS衛星劇場にて、11月6日(木)午後0:30～放送
1986年
[出演]本田美奈子.
1986年9月10日に渋谷公会堂で行われたライブの模様。
ミュージッククリップ３曲をライブ映像に挿入。
【楽曲】
HELP
SOLD OUT
JOE
スケジュール
CRAZY NIGHTS(Video Clip)
バスルーム・エンジェル
Temptation (誘惑)
1986年のマリリン
Oneway Generation(Video Clip)
Sossotte
the Cross (愛の十字架)
GOLDEN DAYS(Video Clip)
「本田美奈子. MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN」(C)ユニバーサル ミュージック
本田美奈子. MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN
★CS衛星劇場にて、11月6日(木)午後6:15～放送
1986年
[出演]本田美奈子.
熱狂・感動・涙…最高の夜をありがとう。
本田美奈子.初の日本武道館公演の模様。
（1985年12月7日）
【楽曲】
1986年のマリリン(Video Clip)
I WAS BORN TO LOVE YOU
RELAX
DOUBT
CHARLIE
NOVEMBER SNOW
APERITIF
殺意のバカンス
暗闇に緋いドレス
恋人失格
NEVER
ONE MORE NIGHT
六本木心中
IF
好きと言いなさい
M'
Temptation (誘惑)
HARD TO SAY “I LOVE YOU”
「本田美奈子. DISPA 1987」(C)ユニバーサル ミュージック
本田美奈子. DISPA 1987
★CS衛星劇場にて、11月6日(木)午後7:30～放送
1987年
[出演]本田美奈子.、少女隊
本田美奈子. 初期の傑作ライブ。
ゲストに少女隊を迎えた大イベント“MOTTO MOTTO DISPA 1987”の模様。
（1987年10月2日 大阪城ホール／10月7日 日本武道館）
【楽曲】
HEART BRAKE
Oneway Generation
Temptation
HELP
SAKASAMA（少女隊）
TAKE IT OR LEAVE IT
SNEAK A WAY
1986年のマリリン
ONE SHOT
CRAZY NIGHTS
孤独なハリケーン
