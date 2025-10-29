「本田美奈子. 没後20年特集」11月6日(木)特集放送、CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、「本田美奈子. 没後20年特集」を11月に放送します。

1985年、シングル「殺意のバカンス」でデビューし、ミュージカルへの出演など常に挑戦し続けた歌姫、本田美奈子.。2005年11月6日に急性骨髄性白血病のため38歳の若さでこの世を去ってから、2025年11月で20年を迎えます。衛星劇場では、本田美奈子.の命日である11月6日(木)に、「ドラマティック・フラッシュ」(1986年)、「MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN」 (1986年)、「DISPA 1987」(1987年)を一挙放送します。ぜひご覧ください。

本田美奈子. ドラマティック・フラッシュ

「本田美奈子. ドラマティック・フラッシュ」(C)ユニバーサル ミュージック

★CS衛星劇場にて、11月6日(木)午後0:30～放送

1986年

[出演]本田美奈子.

1986年9月10日に渋谷公会堂で行われたライブの模様。

ミュージッククリップ３曲をライブ映像に挿入。

【楽曲】

HELP

SOLD OUT

JOE

スケジュール

CRAZY NIGHTS(Video Clip)

バスルーム・エンジェル

Temptation (誘惑)

1986年のマリリン

Oneway Generation(Video Clip)

Sossotte

the Cross (愛の十字架)

GOLDEN DAYS(Video Clip)

本田美奈子. MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN

「本田美奈子. MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN」(C)ユニバーサル ミュージック

★CS衛星劇場にて、11月6日(木)午後6:15～放送

1986年

[出演]本田美奈子.

熱狂・感動・涙…最高の夜をありがとう。

本田美奈子.初の日本武道館公演の模様。

（1985年12月7日）

【楽曲】

1986年のマリリン(Video Clip)

I WAS BORN TO LOVE YOU

RELAX

DOUBT

CHARLIE

NOVEMBER SNOW

APERITIF

殺意のバカンス

暗闇に緋いドレス

恋人失格

NEVER

ONE MORE NIGHT

六本木心中

IF

好きと言いなさい

M'

Temptation (誘惑)

HARD TO SAY “I LOVE YOU”

本田美奈子. DISPA 1987

「本田美奈子. DISPA 1987」(C)ユニバーサル ミュージック

★CS衛星劇場にて、11月6日(木)午後7:30～放送

1987年

[出演]本田美奈子.、少女隊

本田美奈子. 初期の傑作ライブ。

ゲストに少女隊を迎えた大イベント“MOTTO MOTTO DISPA 1987”の模様。

（1987年10月2日 大阪城ホール／10月7日 日本武道館）

【楽曲】

HEART BRAKE

Oneway Generation

Temptation

HELP

SAKASAMA（少女隊）

TAKE IT OR LEAVE IT

SNEAK A WAY

1986年のマリリン

ONE SHOT

CRAZY NIGHTS

孤独なハリケーン

