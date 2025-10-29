姫路市

結婚を希望する独身者に対し結婚のきっかけづくりを支援するため、結婚相手紹介サービス業における適正事業者認証を付与された事業所を姫路市内に有する事業者のうち、姫路市と姫路市結婚相談所利用料金助成事業に係る契約を締結した事業者が運営する市内の結婚相談所の入会に係る費用に使える優待クーポンを交付します。

優待クーポンの概要

優待内容

結婚相談所の入会に係る費用に対し、最大30,000円の割引が適用されます。

優待対象者

優待クーポンの交付を申請する時点で、次のいずれにも該当する方が対象となります。

優待クーポン交付申請

- 姫路市の住民基本台帳に登録されていること- 20歳以上39歳以下の独身者であること- 姫路市の税金を滞納していないこと- 暴力団員でないこと申請期間

令和7年10月28日（火曜日）から令和8年2月19日（木曜日）まで

申請方法

姫路市オンライン手続ポータルサイトにアクセスし、メニューの中から「恋活・婚活サポート（市内結婚相談所・優待クーポン交付申請）」を選択し、必要事項を入力

詳しくは下記リンク先の姫路市ホームページの該当ページをご覧ください

優待クーポンによる入会費用助成 姫路市内の結婚相談所(https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000031660.html)