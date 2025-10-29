シグマロジスティクス および シグマベンディングサービスは、 『ウェルビーイング』につながるヘルスリテラシーの向上に向けたワークショップ『生理』と『更年期』に関する理解促進への取り組みを実施

シグマロジスティクス株式会社

本ワークショップでは、役員ならびに幹部管理者を中心に約３０名が参加し、生理と性差に関係なく訪れる更年期をテーマにしたセミナーと生理痛の疑似体験を通じて相互理解を深めました。実施後のアンケートでは、生理痛体験では「生理の痛みの感じ方に非常に大きな個人差があることを実感」「継続的な不快感が集中力を削ぎ、業務を困難にすることが認識できた」更年期についても「知ることができて参考になった」などの声があり、参加者全員が「体験して良かった」と回答しました。

開催に至った背景

働く女性社員からの悩みの中には、生理についての課題は少なくありません。特に、ドライバー業務では点呼時に服用している薬(ピルなど)を申告する場面もあることや生理痛に伴う痛みなどを感じながらの仕事へパフォーマンスにも大きく影響を及ぼすこともあります。このようなことから、薬の服用に関する正しい理解や管理者による配慮と社内制度の正しい周知が必要と考え今回の開催に至りました。

実施概要

【開催日】

２０２５年１０月２０日(月)

【研修目的】

『ウェルビーイング』実現に向け、女性特有の健康課題である<生理>と性差関係なくおこる<更年期>についてヘルスリテラシーを高めることで自己と他者への配慮・相互理解を深めること

※『ウェルビーイング』とは、自己・他者の心身変化に受容と理解ができており、心身健康が保たれ幸福度を感じられて

いる状態

【研修内容】

●セミナー：「女性特有の健康課題である生理に関する理解促進」

「性差関係なく訪れる更年期に関する相互理解」

●ワークショップ：「生理痛体験」

●グループディスカッション：「体験を通じての発見や気づき」「今日明日からできること」

【協同企業】

Carefull株式会社

災害時対策用 生理ケア用品を各拠点に設置

災害時のもしものとき、防災グッズのひとつとして使用できるよう「可能な限りさまざまな場面を想定した選択肢の一つ」で生理ケア用品を各拠点に設置しています。

【会社概要】

シグマロジスティクス株式会社・シグマベンディングサービス株式会社は<ココロ潤う、渇かない毎日を。>をブランドメッセージに掲げ、飲料物流を中心とした総合物流サービス（製造・倉庫・輸送・配送）を東北・関東・中部・関西・中国・九州エリアで展開しています。

また総合人材サービスのシグマグループの一員であり、グループ全体でダイバーシティ推進を重要な経営戦略の一つとして位置づけ、多様な人材が活き活きと自分らしく、働き甲斐を持って活躍できる職場環境の実現を目指しています。

シグマロジスティクス株式会社：https://www.sigma-logi.jp/

シグマベンディングサービス株式会社：https://sigma-vending.co.jp/