【Android版リリース】カラログがついにAndroidで利用可能に！人毛100％の毛束で再現したデジタルカラーチャートを、いつでも手軽にチェック！

株式会社カラログ

2025年10月、株式会社カラログは、人毛100％の毛束に染毛剤を塗布して再現したデジタルカラーチャート「カラログ」を、ついにAndroid版アプリとしてリリースいたしました。

これまでiOS版で提供されていたカラログと同じ仕様で、Androidユーザーもスマートフォンで紙カタログでは表現できないリアルな色味を体験できるようになりました。

Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kararogu.colorlog

カラログとは？

「カラログ」は、美容師が実際のサロンワークに近い形でヘアカラーを確認できる、デジタルカラーチャートサービスです。

実際の人毛100％の毛束にプロ用の染毛剤を塗布し、照度（ルクス）や色温度（ケルビン）ごとに撮影したデータを掲載。毛束単位での拡大・比較が可能です。

また、自動で調合計算ができる電卓機能、マイチャート機能、レシピ機能、シェア機能などを搭載し、現場でのヘアカラー選定や共有をサポートします。

iOS版は2025年2月にリリースされ、間もなくして2万ダウンロードを突破しました。現在は12ブランド（クリア比較を含む）を掲載し、美容師のカラー提案を支えるツールとして高い支持を得ています。

今回のAndroid版リリースにより、より多くの美容師が同じ機能と体験を利用できるようになりました。

デジタルカラーチャート（クリア） 色温度・照度設定自動調合計算 マイチャート

Android版の特徴

Android版カラログは、iOS版と同一仕様で直感的な操作性を実現しています。

毛束の拡大表示、照度・色温度の切替、アンダートーン別表示、カラーの比較機能などを搭載。

紙のカラーチャートでは表現しきれないリアルな色味を、スマホでいつでも手軽に確認できます。

アプリリリースに際しては、「Android版は出ないのですか？」「Android対応をぜひ」という多くの声をいただいており、その要望に応える形で今回のリリースが実現しました。

プロフィールや調合計算、レシピをシェア

今後の展開

今後も随時ブランドの追加を予定しており、Instagramアカウント（@colorlog_official）に掲載している投稿をまとめて閲覧できる新機能や、棚卸し機能など、美容師の皆さまがより便利に活用できる機能拡充を検討しています。

「カラログ」は、Instagramアカウント（@colorlog_official）［2025年10月現在で8.7万人］からスタートし、現在はアプリとしても展開。

iOS・Android両OSで、美容師の創造的なカラー提案を支えるツールとして進化を続けてまいります。

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/colorlog_official/