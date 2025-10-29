cSAR3D, MT8000A/MT8821Cを使用した高速SAR測定が可能なソフトウェア（MATEOS）をリリース

マイクロウェーブファクトリー株式会社

マイクロウェーブファクトリー株式会社（以下、MWF）は、Schmid &Partner Engineering AG(以下、SPEAG)とアンリツ株式会社と共に、高速にSAR（Specific Absorption Rate：比吸収率）を測定するソフトウェア（MATEOS）をリリースします。

本ソリューションは、5Gスタンドアローン（SA）/ノンスタンドアローン（NSA）、および4G（LTE）機器の開発において、人体への電波の影響評価を自動化し、安全性の高いモバイル機器の設計を支援します。

SAR測定は、スマートフォンなどのモバイル機器が、人体への電波影響に関する安全基準に適合していることを確認するために不可欠な試験です。今回の協業により、この重要な測定を高速かつ安定して実施できるようになり、モバイル機器メーカーはより迅速に、安全性の高い製品を市場投入できます。

3社は、安全で快適なモバイル通信の発展に貢献してまいります。

System Configuration of 5G NR SASystem Configuration of 5G NR NSA

マイクロウェーブ ファクトリー（MWF）について

MWFは20年前に設立され、電磁気工学分野で高い専門性と幅広い知見を有しています。先進的なワイヤレス、車載レーダー、電磁両立性、航空宇宙、防衛技術向けの試験ソリューションを提供しており、2014年からCornes Technologiesグループの一員です。MWFはISO 9001およびISO/IEC 17025の認証を取得しています。

Schmid & Partner Engineering AG（SPEAG）について

SPEAGは、静的から光周波数までの電磁界の近傍・遠方場を正確に評価するための最先端数値ツールおよび機器の開発・製造をリードする企業です。製品は、人体近傍や内部などの複雑な環境での電磁界評価・最適化に最適で、携帯電話の電磁安全性、設計最適化、MRI、医療用インプラントなどに活用されています。SPEAGは、R&Dへの強力な投資と主要研究機関との戦略的提携を通じて、精度と効率を両立した製品・ソリューションを提供しています。顧客には業界の著名企業や多くの政府・規制機関が含まれます。

アンリツについて

アンリツは1895年の創業以来、進化を続ける情報通信の分野で、各種通信システムの開発・品質保証に欠かせない計測器を開発、製造、販売してきました。また、食品・医薬品用異物検出機や重量選別機、遠隔監視制御システム、通信用デバイスなど、オリジナル&ハイレベルな製品を提供しています。幅広い分野で、安全・安心で快適な社会づくりを支えています。